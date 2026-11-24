Archivo - Carroza del Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de la barriada periférica de Villarrubia, en una imagen de archivo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edil de Hacemos Córdoba Irene Ruiz ha criticado este martes la "decisión unilateral" del alcalde, José María Bellido (PP), de trasladar al 6 de enero las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos de las barriadas periféricas, una medida que ha adoptado "sin consultar a las asociaciones vecinales ni a las distintas comisiones de festejos que llevan meses trabajando para organizar estos desfiles".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Ruiz ha opinado que esta decisión supone un "nuevo desprecio al movimiento vecinal y a la participación ciudadana, al prescindir de quienes sostienen y organizan estas celebraciones en los barrios", de modo que, "una vez más, Bellido actúa con prepotencia y autoritarismo, imponiendo una decisión sin contar con los vecinos y vecinas".

Además, lo ha hecho, según ha lamentado, cuando "las comisiones de festejos llevan mucho tiempo trabajando para que sus cabalgatas salgan adelante y ahora se encuentran con esta imposición", cuando lo que debería hacer el Ayuntamiento es "facilitar, apoyar y ayudar, no pisotear el trabajo de quienes se implican en sus barrios".

Desde Hacemos Córdoba rechazan también el argumento del gobierno municipal del PP de evitar que las cabalgatas periféricas coincidan con la del día 5 en el centro, ya que, según sostienen, "los desfiles de las barriadas no interfieren en la celebración de la cabalgata central", y constituyen "un valor añadido de esta ciudad, una expresión de participación vecinal y, sobre todo, una jornada de ilusión y disfrute para los más pequeños. No hay ninguna razón para cambiar una tradición que lleva tantos años formando parte de la vida de nuestros barrios".

Por ello, Ruiz ha apelado al "sentido común" del alcalde y le ha pedido "que reconsidere la decisión y la deje sin efecto, permitiendo que las barriadas periféricas celebren sus cabalgatas el 5 de enero, como viene siendo tradicional, y respetando la autonomía, el trabajo y la voluntad de sus vecinos y vecinas".

FEDERACIÓN AL-ZAHARA

Por su parte y a través de un comunicado, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba ha hecho llegar al alcalde una solicitud pidiéndole que revise "la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de trasladar al 6 de enero de 2027 las cabalgatas de Reyes Magos que se organizan en las barriadas periféricas".

En el escrito, Al-Zahara hace constar que "algunas de estas cabalgatas cuentan con más de 60 años de historia. Durante generaciones, las familias han salido a la calle la tarde del 5 de enero para recibir a los Reyes Magos y compartir la ilusión de la víspera de Reyes. Esa tradición se ha mantenido gracias a la implicación de vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos que cada año dedican su tiempo a preparar los cortejos".

La federación vecinal comprende "que el Ayuntamiento quiera facilitar la asistencia a la cabalgata principal de Córdoba". Sin embargo, el cambio de fecha, "afecta a una celebración muy arraigada y merece hablarse con las personas que la organizan y la viven en cada barriada y teniendo en cuenta las circunstancias de cada barriada". Por ello piden al alcalde "que reconsidere su decisión, mantenga las cabalgatas de las barriadas periféricas el 5 de enero y convoque a sus representantes vecinales para acordar los horarios y la organización de los cortejos".