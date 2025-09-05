Hacemos Córdoba critica la "despreocupación" del Ayuntamiento con el barrio de Electromecánicas

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de la capital del 11 de septiembre "nuevas preguntas que ponen en evidencia la falta de sensibilidad y despreocupación" del alcalde", el popular José María Bellido, "con la mayoría de los barrios de la ciudad", como es el caso de Electromecánicas.

En este sentido y en una nota, la coalición ha criticado que, "una vez más, queda demostrado que al alcalde le da igual que la mayoría de los barrios no vean satisfechas sus necesidades, mientras concentra recursos en actuaciones que dejan fuera a zonas que llevan décadas reclamando mejoras básicas".

De este modo, la formación ha afeado que "a través de la prensa se ha conocido que la Delegación de Infraestructuras tiene previsto realizar el cambio de 5.000 luminarias en la ciudad con el objetivo de reducir el consumo energético y la contaminación lumínica". Sin embargo, "tras revisar el proyecto con detalle, el grupo municipal ha comprobado que existen muchos barrios donde no se contempla el reemplazo de ninguna luminaria, siendo el caso más preocupante el del barrio de Electromecánicas", han asegurado.

Al respecto, Hacemos Córdoba ha detallado que "en este barrio, concretamente en el sector 3, que comprende las calles Ingeniero Antonio Carbonell, Papa Juan XXIII, Compositor Gómez Navarro, Ingeniero Lino Ariqueta, Ingeniero Benito de Arana, Ingeniero Alfonso de Churruca y Doctor Ángel Castiñeira, aún permanecen luminarias con más de 30 años de antigüedad", lo que representa "un problema de seguridad y eficiencia energética".

Por este motivo, Hacemos Córdoba preguntará en el Pleno "por qué no se ha incluido el barrio de Electromecánicas en este plan de renovación de luminarias y qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento para garantizar una mejora urgente en el alumbrado público de esta zona, asegurando tanto la seguridad de los vecinos como la eficiencia energética".

A esta situación "se suma la preocupación vecinal por el progresivo deterioro de las zonas verdes del barrio, especialmente la situada en la Plaza Electromecánicas, donde la vegetación se encuentra marchita, aparentemente debido a la falta de riego, ya que el sistema instalado no funciona".

En este contexto, han continuado desde Hacemos Córdoba, "son los propios vecinos quienes, de manera voluntaria, intentan regar estas áreas; sin embargo, durante los meses estivales, la zona ha sufrido un estrés hídrico significativo a causa de las altas temperaturas, lo que ha provocado un grave deterioro de la vegetación, cuya pérdida podría volverse irreversible si esta situación persiste".

Ante ello, la coalición de izquierdas preguntará en el Pleno "cuál es el motivo por el que el sistema de riego de esta zona verde no está en funcionamiento y qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento para revertir esta situación y garantizar el adecuado mantenimiento de estos espacios públicos".

Desde Hacemos Córdoba consideran que estos problemas "reflejan una clara dejadez del equipo de gobierno hacia barrios como Electromecánicas, donde las carencias en infraestructuras básicas y zonas verdes son evidentes". Para concluir, el grupo municipal ha remarcado que "el Ayuntamiento tiene la obligación de asegurar "condiciones dignas de habitabilidad y mantenimiento en todos los barrios de la ciudad, sin que ninguno quede relegado al olvido".