Hacemos Córdoba critica la "inacción" del Imdeco ante la "plaga de chinches" en la piscina de la calle Marbella

Archivo - Un hombre nada en una piscina en una imagen de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado la "absoluta inacción" del Gobierno local del PP y, en particular del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), "ante la grave situación que se vive en la piscina pública municipal de la calle Marbella, ubicada en un barrio humilde de nuestra ciudad", que se encuentra afectada por "una plaga de chinches y garrapatas".

En este sentido y en una nota, Hacemos Córdoba ha afirmado que "pese a la gravedad del problema y a las reiteradas advertencias de vecinos y usuarios", el Imdeco "no ha adoptado ninguna medida para solucionar el foco en la instalación pública". De hecho, "lejos de actuar, se ha limitado a jugar el partido echando balones fuera, atribuyendo la responsabilidad a una colonia felina situada en un edificio privado cercano".

Desde la coalición de izquierdas han señalado que "el control de las colonias felinas en la ciudad es competencia de Sadeco, empresa municipal dependiente del propio Ayuntamiento", de modo que "la excusa utilizada por el Imdeco para no intervenir no solo es inaceptable, sino que demuestra una preocupante falta de coordinación entre las áreas municipales".

Así, la formación ha recalcado que "la Ley 33/2011, General de Salud Pública y las ordenanzas municipales de salubridad establecen que las administraciones tienen la obligación de prevenir y controlar focos de insalubridad que afectan a la población, incluso si están en propiedades privadas".

"Estamos hablando de una instalación municipal utilizada por familias, muchas de ellas con pocos recursos, que acuden buscando un espacio de ocio y deporte en verano y se encuentran con un riesgo para su salud. Es obligación del Ayuntamiento y del Imdeco garantizar que estas instalaciones estén libres de plagas y en condiciones óptimas de uso".

Además, y en todo caso, "es obligación de Imdeco ofrecer una alternativa a los muchos abonados, que han pagado su correspondiente tasa y ahora no pueden hacer uso de la piscina", han afirmado desde Hacemos Córdoba, que ha exigido "la inmediata actuación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba para restablecer el uso de la piscina en condiciones de salubridad y que mientras tanto ofrezcan una solución y alternativa a los usuarios y abonados".