Hacemos Córdoba critica que el PP "no sabe qué hacer" con el punto de información turística de San Hipólito

Ivan Fernández, ante el el punto de información turística de San Hipólito, que está cerrado y sin uso. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández ha criticado este jueves la "falta de planificación" del gobierno municipal del PP en materia turística, ya que "no existe un plan" para poner en funcionamiento el punto de información turística de San Hipólito, con el que el gobierno local "no sabe qué hacer", pese a que el Ayuntamiento "ha invertido más de 40.000 euros de dinero público en su puesta a punto".

En este sentido y a través de una nota, Fernández ha opinado que "la apertura de este espacio no es una prioridad para el alcalde", José María Bellido (PP), ya que, "años después de realizar la inversión, sigue sin estar claro qué uso quiere darle el Ayuntamiento", pues "no hay un calendario, no hay un proyecto y no hay una previsión clara para ponerlo en funcionamiento".

El edil de Hacemos Córdoba ha recordado que San Hipólito "estaba llamado a convertirse en uno de los puntos importantes de información para quienes visitan Córdoba", por lo que resulta "especialmente grave que siga sin una función definida en una ciudad que mantiene una elevada actividad turística durante buena parte del año", pues "septiembre y octubre están prácticamente al nivel de abril y mayo en cuanto a turismo", y "mientras Córdoba recibe visitantes, tenemos un espacio preparado con dinero público que permanece cerrado y sin un plan".

Para Hacemos Córdoba, lo ocurrido con San Hipólito "es un ejemplo de una política turística que no aporta nada nuevo a la ciudad, que no aspira a crear productos y que no sirve para poner en marcha espacios que ya existen". Es más, "durante estos años se han ido perdiendo productos turísticos públicos municipales mientras el Ayuntamiento continúa tomando decisiones puntuales sin una estrategia definida".

En cuanto al planteamiento del Ayuntamiento para Fitur 2027, "que supondrá alrededor de 30.000 euros más para las arcas municipales, al contar con un espacio propio además de la presencia de Córdoba bajo el paraguas de la Junta de Andalucía", Fernández ha criticado "los continuos cambios de criterio del gobierno municipal del PP", ya que "primero decidieron ir solos a Fitur con un estand propio, después volvieron al espacio de Andalucía y ahora han decidido estar en los dos sitios, con el coste que eso supone".