Hacemos Córdoba critica que "el PP pretende impedir el debate sobre la violencia machista en el Pleno"

La concejal de Hacemos Córdoba Irene Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este martes que "el PP pretende impedir que el Pleno debata la moción contra las violencias machistas" que la coalición quiere llevar a la sesión del jueves.

La concejal Irene Ruiz ha explicado en rueda de prensa que, tras registrarse la iniciativa con cuatro minutos de retraso "por problemas con la plataforma, el PP ha comunicado que no apoyará su tramitación por vía de urgencia, lo que impediría abordar su contenido".

Ruiz ha reprochado que "el gobierno municipal se escude en una cuestión formal para bloquear una iniciativa necesaria". "Es una moción para combatir la violencia machista, no un asunto menor que pueda dejarse pasar por un problema técnico", ha señalado.

La propuesta, impulsada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista y asumida por Hacemos Córdoba, se presenta habitualmente en octubre para que "el Ayuntamiento pueda participar en las actividades organizadas durante noviembre y preparar los compromisos vinculados al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

La concejal ha recordado que, "desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, han sido asesinadas 1.383 mujeres en España". "En lo que va de 2026, según los datos expuestos por Ruiz, son 42 las víctimas, 12 de ellas en Andalucía", ha avisado, para subrayar que "además, desde 2003 han sido asesinados 68 menores en casos de violencia vicaria, tres de ellos durante este año".

"Detrás de estas cifras hay mujeres y menores cuyas vidas han sido arrebatadas", ha apuntado la concejal, para agregar que "las instituciones tienen la obligación de actuar y de alcanzar acuerdos para combatir esta violencia".

Ruiz también ha cuestionado "el argumento del PP sobre el retraso en el registro de la moción" y ha recordado que "en otras ocasiones se han llevado al Pleno asuntos por vía de urgencia, incluso con importantes consecuencias económicas y documentación pendiente, que la oposición ha respaldado por responsabilidad". "No se puede utilizar el reglamento como excusa cuando se trata de debatir medidas contra la violencia machista y actuar con responsabilidad ante las víctimas", ha señalado.

La concejal ha relacionado esta postura con "el acuerdo del PP y Vox en Andalucía" y ha criticado "el papel que se otorga a una formación que niega la violencia machista en ámbitos relacionados con la atención y protección de las víctimas". "El PP quiere hacerse fotos y presumir de acuerdos contra la violencia machista, pero después impide que se debatan iniciativas que buscan reforzarlos", ha afirmado.

Hacemos ha advertido de que, "si el PP mantiene su rechazo a la urgencia, la moción quedará sin debate en el Pleno del jueves". En ese caso, la coalición volverá a presentarla en noviembre para que "el Consistorio pueda abordar las propuestas de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista".