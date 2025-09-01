Hacemos Córdoba critica que septiembre arranca con "los mismos problemas" en Aucorsa tras un verano de "caos"

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado que el inicio del curso político en septiembre se produce con los "mismos problemas" que arrastra la empresa municipal Aucorsa tras un verano marcado por el "caos" en la gestión de la gerencia.

Según ha indicado la coalición de izquierdas en una nota, "los fallos en la recarga de tarjetas han estado presentes durante más de un mes, generando muchos inconvenientes a la ciudadanía". Aunque en estos momentos el servicio parece haberse normalizado, han subrayado que la "tardanza en resolver una incidencia de este calibre evidencia la ineficacia" de la gestión.

Otro de los problemas señalados por Hacemos Córdoba es la tramitación de las tarjetas gratuitas para menores de 15 años, pues "más de 300 solicitudes siguen pendientes más de un mes después de haberse realizado a través de la web". A ello se suma la crítica al modelo de implantación escogido, que "obliga a las familias a entregar documentación personal y pagar una tasa de diez euros, lo que en la práctica complica un derecho que debería ser sencillo y universal".

Según la coalición, "si el Ayuntamiento hubiera optado directamente por un billete gratuito para menores de 15 años, se evitarían colas, retrasos y todo el embotellamiento burocrático que se está produciendo".

Hacemos Córdoba ha señalado que la movilidad sostenible debe ser una "prioridad", y que Aucorsa necesita "urgentemente mejoras en sus condiciones laborales, en el aumento de su plantilla y en la renovación de su flota". Actualmente hay vehículos con más de 23 años de antigüedad y en los últimos seis años "apenas se han incorporado ocho autobuses nuevos".

Asimismo, ha alertado de que el objetivo del PP parece ser "dejar caer las empresas públicas, deteriorar los servicios y abrir la puerta a la privatización". Frente a ello, han reclamado una "apuesta firme" por Aucorsa, que "pasaría por aumentar la plantilla, renovar la flota con vehículos sostenibles, mejorar las líneas y eliminar restricciones absurdas, como la obligación de que las personas pensionistas solo puedan usar su tarjeta a partir de las 9,00 horas".

Hacemos Córdoba ha afirmado que "son muchos los abuelos que necesitarán, una vez empiece el curso escolar, coger el autobús a primera hora para acompañar a sus nietos y nietas a los colegios, por lo que este requisito debería desaparecer". Además, han instado a la gerencia de Aucorsa "a escuchar a colectivos y asociaciones vecinales, como asociación La Axerquía, que viene reclamando infraestructuras básicas como marquesinas en paradas muy transitadas, entre ellas la situada en Ronda de Isasa esquina con Cruz del Rastro".

Por todo ello, Hacemos Córdoba exige que "en 2026 se destinen inversiones reales para modernizar la flota de Aucorsa, mejorar el servicio, ampliar la plantilla y poner fin a los continuos despropósitos en la gestión de la empresa municipal, que hoy siguen afectando a cuestiones clave como la tramitación de las tarjetas para menores de 15 años".