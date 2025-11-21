Hacemos Córdoba critica el uso de imágenes falsas de la Mezquita-Catedral en las redes del Imtur

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández, con la promoción de la Mezquita-Catedral con una imagen que no pertenece a Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández, ha criticado este viernes "la situación insostenible" en la gestión de las redes sociales del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), tras detectar que la cuenta oficial de Turismo del Consistorio ha publicado un 'reel' promocionando la Mezquita-Catedral utilizando imágenes que no pertenecen a Córdoba, incluyendo paisajes de otras ciudades e "incluso una imagen generada por Inteligencia Artificial que no se corresponde con la arquitectura del monumento".

En una rueda de prensa, Fernández ha recordado que Hacemos ya alertó a finales de octubre del "caos absoluto provocado por la externalización de este servicio, citando errores como promocionar una cripta de Argentina o anunciar Cabalcor usando una fotografía de la Feria de Sevilla de 2016".

El edil ha detallado que "este lunes se publicó un 'reel' sobre la Mezquita-Catedral que incluía varias veces la Plaza de España de Sevilla, un paisaje de costa inexistente en Córdoba y el arco de Cuchilleros de la Plaza Mayor de Madrid", a lo que ha añadido también que "se emplearon imágenes genéricas de bancos de imágenes, utilizadas incluso para vender productos en Amazon".

"Otros errores incluyen infografías que sitúan lugares emblemáticos en ubicaciones incorrectas, como San Agustín en Colón, San Francisco y San Eulogio en la Ribera, o San Cayetano en Huerta de la Reina; la promoción de la Semana Santa con hermandades que ni siquiera procesionan ese día, y el uso de imágenes de campos de golf para ilustrar espacios naturales como Los Villares", ha citado.

A juicio del edil, "estos errores demuestran que las externalizaciones ofrecen un servicio de peor calidad que la gestión pública directa", destacando que "el propio personal técnico del Imtur ya trasladó por escrito a los consejeros del organismo su preocupación por la falta de control, rigor y supervisión de la gestión privatizada, alertando de que esta situación dañaba la promoción turística, perjudica la imagen de Córdoba y devalúa el trabajo del personal público que siempre ha sostenido este servicio con solvencia".

Asimismo, Fernández ha criticado "la respuesta de la delegada de Turismo, Marián Aguilar, asegurando que o bien nos ha mentido, o bien la gestión sigue siendo igual de lamentable, porque los fallos continúan produciéndose". "Esta advertencia surge después de que Aguilar afirmara en el pasado Pleno que los errores no repercuten en absoluto en el turismo y que la empresa implicada había dejado de gestionar las redes sociales el 8 de noviembre".

Por todo ello, Hacemos ha exigido "la eliminación inmediata de todas las publicaciones erróneas que siguen activas en los perfiles oficiales, saber quién o quiénes gestionan actualmente las redes del Imtur, revisar de forma urgente los contratos de externalización y aplicar sanciones ante errores tan graves, devolver la gestión de redes sociales al personal municipal y asumir responsabilidades políticas por parte de la delegada Marián Aguilar".