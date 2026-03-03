Hacemos Córdoba denuncia el "abandono" de la plaza del Alpargate y acusa al gobierno local de "falta de gestión"

Archivo - El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. Imagen de archivo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el "estado de abandono" que, a su juicio, presenta la plaza del Alpargate, una situación que atribuye a la "dejadez" y la "falta de gestión" del equipo de gobierno. Para la coalición, lo que sucede en este espacio "no es un hecho aislado", sino "el reflejo de una forma de gobernar que mantiene a los barrios en una situación de desatención continuada".

En una nota, la formación ha detallado que la vegetación espontánea supera ya "los diez centímetros de altura", lo que considera una "falta evidente de mantenimiento". Esta "ausencia de cuidado", añaden, también se aprecia en "los tocones de árboles talados que aún no han sido retirados y en la falta de nuevas plantaciones que sustituyan a los ejemplares perdidos".

Asimismo, Hacemos Córdoba ha añadido desde la coalición, "el árbol que cayó durante un temporal hace más de dos años sigue sin ser repuesto", lo que, a su juicio, demuestra "una inacción prolongada por parte del Ayuntamiento". A esta situación, suman la "presencia constante" de basura en la plaza, circunstancia que, según indican, refuerza la percepción de "abandono".

En ese mismo contexto, la formación ha recordado que el Triunfo de San Rafael, la estatua que se desplomó tras la caída de aquel árbol, "continúa sin volver a su emplazamiento original más de dos años después". La coalición ha subrayado que "tanto en el entorno del monumento como en su parte delantera existen farolas cortadas por la mitad, lo que contribuye a una imagen de deterioro evidente en un espacio que debería estar en condiciones adecuadas para el uso vecinal".

Además, Hacemos Córdoba ha señalado que el problema "se extiende más allá de la propia plaza". "A escasos metros, frente a la Casa Ciudadana, apenas quedan árboles, ya que se están cayendo progresivamente sin que el Ayuntamiento proceda a su reposición", ha apostillado.

Esta situación, han señalado, es consecuencia de la misma "falta de planificación" en el cuidado del arbolado urbano que ya denunciaron en la plaza del Alpargate, y está provocando una "pérdida progresiva de sombra y de calidad ambiental en el barrio". Para Hacemos Córdoba, todo ello pone de manifiesto un problema "generalizado" de "falta de gestión".

Así, la formación política ha criticado que "mientras plazas y espacios públicos presentan un "deterioro continuado, el Ayuntamiento cierra ejercicios presupuestarios con cerca de 40 millones de euros sin ejecutar". A su juicio, esta baja ejecución presupuestaria explica que los recursos "no estén llegando a los barrios ni se estén destinando a resolver los problemas cotidianos".

Por todo ello, el grupo municipal ha exigido al alcalde que actúe "de una vez", que intervenga de manera "inmediata" en la plaza del Alpargate y su entorno, y que los ponga en "condiciones dignas, como merece la ciudad y como reclaman sus vecinos".