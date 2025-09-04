Hacemos Córdoba estudia pedir una comisión de investigación "por el esperpento" de los macetones gigantes

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha calificado de "auténtico esperpento las respuestas ofrecidas por el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, en la Comisión de Cultura y Turismo respecto a los macetones gigantes instalados durante el mes de mayo en la Feria y su posterior traslado a diferentes puntos de la ciudad", y, "ante la falta de transparencia" estudia "solicitar la creación de una comisión de investigación o, en su caso, llevar este asunto directamente a los tribunales".

En una nota, la coalición ha lamentado que el delegado "ha respondido a cada cuestión planteada con evasivas del tipo 'no sé' o 'no lo recuerdo'", lo que pone de manifiesto la "opacidad y la falta de rigor en la gestión de este asunto". Además, han agregado, "no existe expediente alguno que respalde la colocación ni la financiación de los maceteros".

Hacemos Córdoba considera "un despropósito que se actúe de esta manera", como si el Ayuntamiento fuera "un chiringuito particular de los concejales del Partido Popular, que parecen pensar que pueden tomar decisiones sin atender a la legalidad ni a los procedimientos administrativos que deben regir en una administración pública".

El grupo municipal ha recalcado que "ya en el Pleno de junio se plantearon numerosas preguntas sobre esta iniciativa, además de solicitar información por escrito, entre ellas la procedencia de la financiación, la existencia de un expediente, los criterios utilizados para la selección del diseño o la planificación de su traslado a enclaves como Las Tendillas, la sede de la RTVA o Torre de la Malmuerta".

La coalición ha criticado también "la actitud del alcalde, que ha permitido y sigue permitiendo esta situación, así como otras llevadas a cabo por este concejal y por otros de su equipo de gobierno". "Hablamos de una gestión opaca, improvisada y sin control, en la que se ha actuado como si Córdoba fuera propiedad privada del PP".

"Según lo manifestado por el señor Urbano en la comisión, al alcalde todo le pareció bien", han señalado desde la formación de izquierdas, que ha exigido "explicaciones serias y cualquier tipo de documentación que aclare cómo se han financiado, aprobado y trasladado estos macetones gigantes". Por último, el grupo municipal ha adelantado que este viernes "presentará un escrito solicitando toda la información posible de este asunto así como el acta de la Comisión de este jueves".