Hacemos Córdoba exige al alcalde la actuación "inmediata" en el tramo municipal de la carretera de Alcolea a Rabanales

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha instado al alcalde, el popular José María Bellido, a "actuar de forma inmediata en la zona de la carretera cercana al Campus Universitario de Rabanales y el Centro Agropecuario Provincial, que está bajo gestión municipal" y "cuyo estado actual no garantiza la seguridad de quienes la transitan", entre la barriada periférica de Alcolea y Rabanales.

A este respecto y a través de una nota, Hacemos Córdoba ha señalado que "la ausencia de iluminación y la vegetación descontrolada, que invade los márgenes" de la carretera, "pone en peligro a las personas que la utilizan, especialmente los ciclistas que recorren la vía a diario para trasladarse a las barriadas periféricas, el Campus de Rabanales o el casco urbano".

Para la coalición de formaciones de izquierdas, "es imprescindible que el Ayuntamiento atienda de manera prioritaria a los barrios y se preocupe por las necesidades reales de los cordobeses", pues "la ciudadanía paga sus impuestos con la expectativa de recibir servicios adecuados, que garanticen su seguridad y mejoren su calidad de vida", y "no es aceptable que quienes utilizan esta carretera sufran riesgos por falta de iluminación, señalización y mantenimiento de la vegetación" y del firme de la vía.

A juicio de Hacemos Córdoba, "estas mejoras son perfectamente asumibles dentro del presupuesto municipal", sobre todo porque "el alcalde bate récords cada año en dinero sin ejecutar, dejando millones en los cajones, mientras las barriadas periféricas siguen esperando actuaciones. Es hora de establecer prioridades y atender de verdad a todos los barrios, en especial a Alcolea y las parcelaciones aledañas, para que la gente vea que sus impuestos se traduzcan en servicios útiles y seguros".