Hacemos Córdoba exige al alcalde "adecentar de inmediato" el entorno del Templo Romano

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha exigido este domingo al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, que se proceda a "adecentar de inmediato" el entorno del Templo Romano, que es "un espacio emblemático del patrimonio histórico de Córdoba", pero que "se encuentra en un estado de abandono absoluto".

A este respecto y a través de una nota, Hacemos Córdoba ha lamentado que, además, esta situación "no sea un hecho aislado", pues, desde el inicio del actual mandato, al igual que en el anterior, el gobierno local del PP "mantiene la ciudad en un evidente estado de dejadez, algo que puede comprobarse en barrios de toda Córdoba, donde las promesas de planes integrales de limpieza y de una ciudad cuidada han quedado en el olvido".

Desde Hacemos Córdoba se ha señalado que "cualquier vecino o vecina puede comprobar el estado de calles, plazas y espacios públicos, así como de elementos patrimoniales" y, "en el caso del Templo Romano, situado en pleno centro de la ciudad", es evidente "la presencia de vegetación espontánea, suciedad y una falta total de mantenimiento, sin que el equipo de gobierno haya actuado, pese a las reiteradas reclamaciones realizadas en las últimas semanas".

A juicio de la coalición de izquierdas, resulta "especialmente grave que este abandono afecte a un monumento visitable y uno de los espacios más transitados, tanto por la ciudadanía, como por quienes visitan la ciudad. Es una de las imágenes que se llevan a diario quienes pasean por este entorno y también quienes visitan Córdoba, y desde luego no refleja el cuidado que merece nuestro patrimonio".

Por eso, Hacemos Córdoba ha criticado la "inoperancia y la falta de gestión" del equipo de gobierno del PP, lo cual es la "tónica dominante durante los casi siete años de mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento", añadiendod que "hay recursos económicos, pero lo que falta es voluntad política", y así, "mientras espacios patrimoniales permanecen abandonados, el alcalde plantea inversiones superiores a 500.000 euros para otros proyectos, como una estatua de Fernando III".

Desde Hacemos Córdoba defienden que "los recursos públicos deben destinarse de forma prioritaria a la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico" y han reclamado que se "actúe de inmediato en el Templo Romano". Además, han recordado que "esta dejadez no se limita a este espacio, en el propio distrito centro se encuentra la ermita de La Aurora, cerrada y abandonada desde hace cinco años, pese a ser de titularidad municipal y susceptible de uso vecinal".