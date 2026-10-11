Hacemos Córdoba exige al alcalde un calendario concreto para ejecutar las inversiones pendientes

Archivo - El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y consejero de Sadeco, José Carlos Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba pide al alcalde, José María Bellido, que reflexione sobre los presupuestos de 2027 de la Gerencia Municipal de Urbanismo y le exige "un calendario concreto para ejecutar las inversiones pendientes".

Según ha considerado la coalición en una nota, "no basta con volver a incluir proyectos en las cuentas si después no se materializan, especialmente cuando siguen sin atenderse necesidades de la ciudad en materia de vivienda pública, recuperación del patrimonio y equipamientos para los barrios".

En concreto, de los aproximadamente 40 millones de euros previstos, casi 25 millones proceden de remanentes, alrededor del 62% del total, mientras que la ejecución presupuestaria de 2026 se sitúa en el 34%.

Para Hacemos Córdoba, estos datos reflejan la "incapacidad" del equipo de gobierno para convertir las previsiones presupuestarias en actuaciones reales, una situación que se aprecia en proyectos como el Anillo Verde de Parque Chinales, la adecuación del Puente de Hierro, la remodelación de Claudio Marcelo o las actuaciones de conservación del casco histórico, que continúan pendientes pese a figurar en las cuentas de distintos ejercicios.

"No pueden seguir anunciando inversiones año tras año mientras los proyectos continúan sobre el papel. La Gerencia tiene que explicar qué actuaciones va a ejecutar y cuándo", ha reclamado la coalición, que considera "imprescindible establecer plazos concretos para que la ciudadanía pueda conocer cuándo se llevarán a cabo los proyectos y comprobar su cumplimiento".

Además, Hacemos Córdoba ha advertido que los presupuestos no contemplan fondos para adquirir solares y edificios sin uso en el casco histórico que puedan destinarse a viviendas municipales de alquiler asequible. También reclama recursos para adquirir la casa número 4 de la plaza de San Agustín y rehabilitar la número 5, donde el vecindario demanda un equipamiento público.

A esto se suma el caso del inmueble de la calle Manríquez, número 2, cuya adquisición ha considerado que "debería haberse impulsado para estudiar posibles usos de interés público, incluido el residencial, en lugar de avanzar hacia una modificación urbanística que permitiría destinarlo a apartamentos turísticos".

En suma, la coalición ha pedido al alcalde que revise las prioridades de la Gerencia y garantice que las inversiones presupuestadas cuenten con una planificación definida, plazos de ejecución y seguimiento. "Córdoba necesita saber cuándo van a hacerse realidad los proyectos que se anuncian y que las cuentas municipales respondan también a las necesidades de vivienda y de los barrios", ha concluido Hacemos Córdoba.