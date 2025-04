Hacemos Córdoba exige al alcalde que cumpla lo aprobado sobre los cines de verano y propone su compra pública

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado este jueves al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "que cumpla los compromisos adquiridos en el Pleno de octubre de 2023, cuando se aprobó por unanimidad una moción para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural (BIC)".

En este sentido y a través de una nota, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha recordado que dicha moción "fue presentada por Hacemos Córdoba a iniciativa de colectivos ciudadanos preocupados por el futuro de estos espacios, tras el fallecimiento de su propietario, Martín Cañuelo, y el parón en su actividad".

"La moción se aprobó hace más de un año, pero ni se ha avanzado en su tramitación ni el gobierno municipal del PP ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con su parte", según ha criticado Hidalgo, quien ha subrayado que se trata de un compromiso aprobado por todos los grupos políticos. Además, Hacemos Córdoba ha planteado una segunda línea de actuación que considera esencial para preservar estos espacios, "la compra pública de los solares por parte del Ayuntamiento".

"La mejor forma de garantizar que los cines de verano sigan siendo espacios culturales y vecinales es que pasen a manos públicas. No hay mejor protección que esa", ha afirmado el portavoz, quien ha alertado del riesgo de desaparición de estos cines si continúa "la falta de acción del gobierno municipal del PP", señalando, a este respecto, el "rechazo unánime del Consejo de Distrito Centro al proyecto que actualmente plantea la propiedad privada", que implica construir aparcamientos bajo los cines de verano.

"Es unánime, el vecindario no quiere ese modelo. El Ayuntamiento no puede seguir escondiendo la cabeza como un avestruz", ha afirmado. En este sentido, ha exigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo "que aclare de inmediato si el proyecto tiene viabilidad urbanística", ya que "los cines de verano están en un entorno de especial protección, y el uso de esos suelos está claramente definido para actividades culturales y deportivas. Un aparcamiento no cabe, ni sobre, ni bajo rasante", ha explicado.

Por último, el portavoz de Hacemos Córdoba ha insistido en la necesidad de que el gobierno local deje de actuar con "prepotencia, soberbia y sordera y escuche, tanto a la ciudadanía, como a los órganos de participación, como el Consejo de Distrito", porque "hay dinero en el Ayuntamiento. Solo falta voluntad política para invertirlo en proteger lo que es de todos y todas: nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestros barrios".