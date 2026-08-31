Hacemos Córdoba exige al alcalde que "se implique" para dar solución al paso subterráneo ferroviario de Villarrubia

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz en la estación de Villarrubia de Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, que "deje de mirar hacia otro lado" y "se implique de una vez" para dar una "solución definitiva" a la situación que sufren los vecinos de Villarrubia con el paso subterráneo ferroviario.

En este sentido y en una nota, desde la coalición han señalado que esta infraestructura se encuentra en unas condiciones "inadmisibles", ya que actualmente "no garantiza unas condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad, iluminación ni mantenimiento".

Se trata, según han expresado, "de un espacio que no cumple prácticamente con ninguna de las condiciones que debería reunir una infraestructura pública de estas características y que, además, en numerosas ocasiones presenta un estado de abandono evidente en materia de limpieza y conservación".

Hacemos Córdoba ha criticado que el alcalde "mantenga un enfrentamiento constante con el Gobierno central y utilice a los vecinos de Villarrubia como moneda de cambio", cuando, según han afirmado, "Adif ya ha planteado una alternativa para resolver esta problemática mediante la construcción de una pasarela superior que permita sustituir el actual paso subterráneo por una infraestructura adaptada a la normativa y a las necesidades de la ciudadanía".

"Lo que necesita Villarrubia no es más confrontación, sino colaboración institucional. El alcalde debe dejar de poner excusas, ponerse a trabajar y asumir la responsabilidad que tiene como máximo representante del Ayuntamiento de Córdoba", han defendido desde el grupo municipal.

La coalición ha subrayado que los vecinos de Villarrubia "llevan años esperando una respuesta" y reclama que 2027 sea "un punto de inflexión" para que esta actuación deje "de ser una reivindicación histórica y pueda convertirse en una realidad". Por ello, Hacemos Córdoba exige al alcalde que, "una vez finalizado el periodo vacacional, se ponga a trabajar junto a Adif, facilite la coordinación entre administraciones y abandere esta actuación tan necesaria para garantizar una movilidad segura, accesible y digna para los vecinos de Villarrubia".

"El Ayuntamiento debe ser el primero en colaborar, participar y ponerse a disposición para que esta solución avance cuanto antes. Villarrubia también forma parte de Córdoba y merece la misma atención, inversiones y servicios que cualquier otro barrio de la ciudad", han concluido desde Hacemos Córdoba.