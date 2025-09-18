Hacemos Córdoba exige al alcalde la reforma de las instalaciones deportivas "abandonadas" de Azahara

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha reclamado este jueves al alcalde, José María Bellido, que "el Consistorio destine dinero público y asuma directamente la mejora, gestión y puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas de Azahara, actualmente abandonadas desde hace años y cuya reforma sigue pendiente".

Desde la coalición de izquierdas han lamentado en una nota "la falta de gestión y la inoperancia del actual equipo de gobierno, que vuelve a demostrar su incapacidad para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad".

"En este mandato y medio que lleva el alcalde, sigue sin resolverse la situación de unas instalaciones de gran importancia para los vecinos de Azahara y de los barrios colindantes", han señalado, para recordar que "el deporte es esencial para la salud, el bienestar y la socialización de las personas, y que estas instalaciones representan un recurso clave para la vida comunitaria".

Sin embargo, han apuntado que "los proyectos y actuaciones del actual gobierno municipal quedan desiertos una y otra vez, poniendo de manifiesto su incapacidad manifiesta para gestionar la ciudad", a la vez que han subrayado que "no es un problema de falta de presupuesto, ya que cada año el alcalde bate récords de dinero sin ejecutar".

"Ya hemos planteado que se adquieran los cines de verano, actuaciones en el antiguo Pabellón de la Juventud y ahora volvemos a insistir en que hay presupuesto para acometer y gestionar este espacio deportivo tan necesario", han manifestado, al tiempo que han exigido que "no se pierda más tiempo y que el Ayuntamiento acometa y gestione directamente una reforma integral de estas instalaciones deportivas abandonadas, consensuando con vecinos del barrio y del distrito los usos futuros del espacio".

Según han expuesto, "la ciudadanía de Azahara y de los barrios aledaños paga sus impuestos y lleva años sufriendo la ineptitud del equipo de gobierno". "Es hora de que el Ayuntamiento dé un paso al frente, acometa la reforma y gestione esta instalación deportiva para su apertura cuanto antes", han defendido.