Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento transparencia sobre la gestión de Protección Civil

Hacemos Córdoba critica la exitencia de material municipal de seguridad en mal estado. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hacemos Córdoba ha exigido este lunes al gobierno municipal del PP transparencia sobre la gestión de Protección Civil y, por ello, le pedirá por escrito "toda la documentación relacionada con la gestión del jefe de la agrupación de Protección Civil, ante las dudas, quejas y falta de transparencia" que se han trasladado a la coalición, y sobre una situación que ya han criticado "en varias ocasiones, sin que el Ayuntamiento haya actuado".

En concreto, según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, la coalición reclamará que se le remitan "todos los informes, diligencias y requerimientos elaborados por el departamento técnico municipal y dirigidos al jefe de la agrupación, así como las denuncias, quejas o comunicaciones realizadas a través de los canales internos y del Portal de Transparencia relacionadas con su gestión".

Hacemos quiere saber "qué conocimiento tiene el Ayuntamiento de todo lo que está ocurriendo y qué ha hecho hasta ahora, porque no estamos hablando de una situación que el gobierno municipal desconozca, ya que se la hemos trasladado y denunciado en varias ocasiones y, pese a ello, sigue sin actuar".

Para la coalición, "el problema no puede recaer sobre los voluntarios. Estamos hablando de la gestión de la persona que está al frente de la agrupación y de una responsabilidad que depende directamente del Ayuntamiento. Si existen requerimientos de los servicios técnicos y quejas sobre su gestión, el alcalde tiene que actuar y dar explicaciones".

Hacemos Córdoba también pedirá información sobre "la pérdida de proveedores de alimentación, que estaría relacionada con problemas en la gestión de partes y facturas, así como sobre el deterioro de material municipal, entre el que se encontrarían carpas del área de Seguridad, mangueras contraincendios y vehículos".

En este punto, desde la coalición han señalado que "los medios de Protección Civil son municipales y tienen que estar disponibles y en condiciones adecuadas para prestar servicio. No podemos normalizar que se deteriore material público destinado a intervenir en situaciones de emergencia".

Otro de los asuntos que Hacemos Córdoba quiere aclarar es "la no activación de la totalidad de los voluntarios durante los incendios de Cerro Muriano, pese a que la Junta de Andalucía había activado el nivel 1 de emergencia". Por ello, solicitará información sobre "cuántos efectivos fueron activados, qué criterios se siguieron y quién tomó esa decisión".

Desde Hacemos Córdoba han subrayado que "en una emergencia no sobra ningún efectivo", y el Ayuntamiento "tiene que garantizar que todos los recursos disponibles puedan ponerse al servicio de la ciudadanía cuando sean necesarios".

Protección Civil depende del Ayuntamiento, por lo que, según han subrayado desde Hacemos Córdoba, el gobierno municipal del PP "tiene la obligación de supervisar el funcionamiento de la agrupación, garantizar el buen uso de los recursos públicos y actuar cuando existen problemas o quejas sobre su gestión. No entendemos qué más tiene que ocurrir para que el gobierno de José María Bellido tome cartas en el asunto".