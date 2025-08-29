Hacemos Córdoba exige un "giro de 180 grados" en las políticas de juventud

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha exigido al alcalde, José María Bellido (PP), un "giro de 180 grados en las políticas municipales dirigidas a la juventud cordobesa", a la vez que ha criticado la "falta de sensibilidad y la nula apuesta" del Gobierno local hacia "un sector de la población que representa cerca del 20% del total de habitantes de la ciudad, alrededor de 60.000 personas entre los 15 y los 24 años".

En este sentido y en una nota, Hacemos Córdoba ha señalado que "resulta incomprensible que no exista una estrategia real para abordar las necesidades de la juventud desde el punto de vista del ocio, la cultura o el acceso a la vivienda", pues las políticas municipales "se limitan al programa Planneo Joven, una programación que se concentra exclusivamente en el Quiosco de la Música, sin tener en cuenta los gustos, intereses ni opiniones de la propia juventud".

Al respecto, ha añadido la coalición, "es habitual que la media de edad de las personas asistentes a las actividades de este programa supere ampliamente la franja a la que supuestamente van dirigidas, situándose en torno a los 50 años".

Hacemos Córdoba también ha lamentado el "abandono" de la Casa de la Juventud, que ha quedado "prácticamente sin uso, y la desaparición de cualquier impulso al Consejo de la Juventud, al que se le ha retirado todo el presupuesto y al que se le ha impedido programar, dinamizar y opinar sobre las necesidades juveniles".

Para el grupo municipal, "prueba evidente del desinterés del alcalde es que la Mesa Antibotellón, un espacio clave para la planificación de ocio alternativo, solo se ha reunido una vez en los dos últimos años". Ante este panorama, Hacemos Córdoba ha reclamado un "cambio urgente en la forma de entender las políticas de juventud en la ciudad", remarcando que es "imprescindible reforzar el personal en el área de Juventud, recuperar el presupuesto del Consejo de la Juventud en las cuentas municipales de 2026, y descentralizar los programas y actividades para que lleguen a todos los barrios y distritos de Córdoba".

Hacemos Córdoba, asimismo, ha insistido en que el Quiosco de la Música "no puede seguir siendo el único espacio destinado a la juventud, y que los programas municipales deben responder a la diversidad y pluralidad" de la juventud cordobesa. Asimismo, han reclamado que la Mesa Antibotellón "se convoque de forma regular y se convierta en un verdadero órgano de planificación de actividades juveniles que combatan el consumo de alcohol y generen alternativas culturales, deportivas y comunitarias".

Para concluir, el grupo Hacemos Córdoba ha subrayado que "es imprescindible apostar por más espacios y mejores infraestructuras municipales donde desarrollar estas iniciativas a lo largo de todo el año", por lo que "es hora de que el alcalde empiece a mirar a la juventud de la ciudad y a ofrecerles oportunidades reales. Apostar por la juventud es invertir en futuro, y eso pasa por crear espacios de participación, ocio saludable y desarrollo personal en cada barrio y en cada distrito".