Hacemos Córdoba y el Foro por la Memoria exigen nuevo convenio que garantice exhumaciones continuas y oficina

Representantes de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y del Foro por la Memoria de Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Irene Ruiz y el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, han comparecido este jueves para criticar "las graves deficiencias del actual convenio de exhumaciones" y reclamar que "el nuevo acuerdo a cuatro partes, entre Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, garantice procesos continuos, identificación genética ágil y una Oficina de Atención a las Víctimas que funcione realmente".

En una rueda de prensa, Ruiz ha subrayado que, "aunque el convenio vigente está bien redactado sobre el papel, en la práctica no se están cumpliendo los compromisos mínimos que marca la Ley de Memoria Democrática". Ha recordado que "las familias siguen sin obtener verdad, justicia y reparación y la situación es urgente, ya que cada año quedan menos familiares vivos, lo que amenaza el sentido reparador de las exhumaciones".

La edil ha pedido que "el nuevo convenio resuelva el cuello de botella en la identificación genética, que las fosas no vuelvan a cerrarse hasta que se completen todos los trabajos y que la Oficina de Atención a las Víctimas pase a ser un servicio útil, con competencias claras, capacidad de divulgación y atención real a familias y ciudadanía".

Ruiz ha destacado que estas reivindicaciones forman parte de una hoja de ruta elaborada junto a colectivos memorialistas y organizaciones sociales y políticas de la ciudad, entre ellas la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Aremisa, la Asamblea Memorialista Andaluza, Córdoba por la República, la Asociación Cultural La Desbandá, Izquierda Unida, Podemos, Equo, Movimiento Sumar, el Partido Comunista, Iniciativa del Pueblo Andaluz y sindicatos como CCOO.

"RECUPERADAS 162 VÍCTIMAS DE MÁS DE 4.000 EN DOS AÑOS"

Mientras, Luis Naranjo, en nombre del Foro por la Memoria, de la Federación Provincial por la Memoria Democrática y de la Asamblea Memorialista Andaluza, ha manifestado que "en dos años sólo se han recuperado 162 víctimas, frente a las más de 4.000 personas asesinadas por el franquismo en Córdoba".

Ha advertido de que, "al ritmo actual, la recuperación completa se extendería hasta mediados del siglo XXI, cuando ya no quedaría ningún familiar que pueda cerrar su duelo". Naranjo ha reprochado que la Oficina de Atención a las Víctimas es actualmente "un cascarón vacío, sin apoyo jurídico ni técnico y sin participación de los colectivos".

También, ha puesto el foco en "los retrasos y deficiencias de las pruebas de ADN", recordando que "los análisis tomados en 2019 se han comunicado cinco años después y siempre sin resultados positivos, lo que imposibilita una identificación real de las víctimas".

El portavoz memorialista ha solicitado que "el nuevo convenio incluya la creación de bancos de ADN por provincia, o al menos dos centros andaluces, uno en la zona oriental y otro en la occidental, que permitan procesar las muestras con garantías y con un plazo máximo de seis meses, tal y como prevé la propia Junta de Andalucía".

"Sin campañas activas de búsqueda de familiares en Córdoba, Madrid y otros territorios donde emigraron los vencidos de la Guerra Civil --ha avisado-- la identificación individualizada será imposible".

Naranjo ha señalado que "las leyes estatal y autonómica obligan al Ayuntamiento a comunicar a la judicatura o a la Fiscalía de la Memoria cualquier indicio de crímenes de lesa humanidad, algo que no se está cumpliendo".

Ha reclamado además que "las exhumaciones dejen de hacerse de espaldas a la historia y que se desarrollen programas de información dirigidos a asociaciones vecinales y colectivos para explicar por qué existen las fosas, quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios".

CONCENTRACIÓN EL SÁBADO

Tanto Hacemos Córdoba como el movimiento memorialista han llamado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada el sábado a las 11,00 horas en las puertas del Ayuntamiento bajo el lema 'Por la exhumación inmediata y digna de las fosas del franquismo'.

Las organizaciones han avanzado que estas movilizaciones continuarán en la provincia y, si es necesario, también en el Parlamento de Andalucía para "garantizar un convenio que cumpla con la ley y con la dignidad de las víctimas".