Hacemos Córdoba pide que se acometan las obras pendientes en la muralla de Marroquíes y la ermita de la Aurora

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este jueves el "abandono al que el Gobierno municipal del PP somete al patrimonio histórico de la ciudad", motivo por el que ha exigido que "se acometan de inmediato dos actuaciones prioritarias: la restauración de la ermita de la Aurora y la intervención en el tramo de muralla comprendido entre los callejones de Marroquíes y Adarve".

Según ha indicado el grupo municipal en una nota, "ambos espacios, de enorme valor histórico y simbólico, se encuentran vallados desde hace meses" y en un "preocupante estado de deterioro", todo ello "sin que el equipo de gobierno haya hecho nada más que repetir excusas".

En el caso de la muralla, "el Gobierno municipal ha comenzado ahora a hablar de un supuesto plan director, pero la realidad es que no hay avances reales ni se ha licitado proyecto alguno", ha señalado la coalición de izquierdas, que ha agregado que, "mientras tanto, lo único que se acumula en la zona son vallas, desprendimientos y parches de alquitrán que rompen la estética del entorno y vulneran las normativas urbanísticas".

Desde Hacemos Córdoba han señalado que este enclave "recibió más de 150.000 visitas solo durante el último Concurso de Patios" y han lamentado que la imagen que proyecta Córdoba al exterior sea "la de un patrimonio vallado y deteriorado, resultado de la desidia institucional". "Este abandono no solo perjudica al turismo, también es una falta de respeto hacia los vecinos y vecinas que viven en el casco histórico", han criticado.

Por otra parte, desde Hacemos Córdoba han destacado que "la ermita de la Aurora continúa cerrada desde mayo de 2020 tras el derrumbe parcial de la muralla que la rodea. En abril de este mismo año, el Gobierno municipal anunció que el proyecto de restauración estaba a punto de licitarse, pero desde entonces no se ha vuelto a tener noticias".

"Cinco años después del cierre, el edificio sigue abandonado, deteriorándose y sin uso, a pesar de que cuenta con financiación y de que es un espacio muy demandado por el tejido vecinal y cultural del distrito centro", ha advertido el grupo municipal.

Para concluir, Hacemos Córdoba ha criticado "la política del PP de acumular dinero sin ejecutar mientras los espacios públicos se deterioran y los barrios pierden servicios", detallando que, "solo el año pasado, este Ayuntamiento dejó 38 millones sin gastar. No es falta de recursos, es falta de voluntad política y de respeto por Córdoba y por su gente".

Por todo ello, la coalición ha exigido que ambas actuaciones se pongan en marcha "de forma inmediata, sin más retrasos ni anuncios vacíos", porque "la ciudad no puede seguir perdiendo patrimonio ni oportunidades de dinamizar su centro histórico. Córdoba necesita inversión real en lo que la hace única, no titulares sin contenido".