Hacemos Córdoba pide al alcalde que recupere la antigua piscina de El Fontanar para crear la Ciudad del Deporte Base

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz ante lo que fueron las piscinas de El Fontanar. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa José Carlos Ruiz ha reclamado este lunes al alcalde de la ciudad, José María Belliddo (PP), "que recupere las antiguas piscinas de El Fontanar para crear la Ciudad del Deporte Base".

En este sentido y a través de una nota, Ruiz ha insistido al alcalde en que "apueste de forma decidida por un gran proyecto de ciudad y que recupere las antiguas piscinas de El Fontanar" para poner en marcha el citado proyecto, que formaba parte del programa electoral de Hacemos Córdoba que consideran "clave para el desarrollo del deporte base en Córdoba".

Para Ruiz, el alcalde debe ser "valiente y tener la ambición suficiente para sacar adelante una iniciativa que responda a las verdaderas necesidades deportivas de la ciudad. Lo que necesita Córdoba no son más fotos, ni más eventos de escaparate, sino inversiones reales en infraestructuras que den servicio a los clubes, a los niños y niñas que practican deporte cada día y al conjunto de la ciudadanía".

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la construcción de una piscina olímpica de 50 metros, "una demanda histórica del deporte cordobés que permitiría la celebración de competiciones oficiales y ofrecería a los clubes de natación un espacio digno para entrenar. Esta piscina no es solo una necesidad del distrito donde se ubican las antiguas instalaciones, es una necesidad de ciudad. Córdoba no puede seguir sin una infraestructura tan básica como esta".

Además de la piscina, el proyecto de Ciudad del Deporte Base incluye "instalaciones para deportes minoritarios, como el kárate, otras artes marciales y disciplinas que requieren de espacios adecuados para crecer y consolidarse", explicando Ruiz que, "durante años, estos deportes han sido ignorados por las instituciones, pero son fundamentales para la diversidad deportiva de Córdoba y merecen el mismo respeto que el resto".

Por ello, Ruiz ha exigido al alcalde "que convoque una reunión urgente con los actuales propietarios del espacio y alcance un acuerdo, con el objetivo de convertirlo en un espacio municipal al servicio del deporte base. Además, proponemos que esta nueva ciudad deportiva esté conectada con las actuales instalaciones del Fontanar, creando un gran complejo público y moderno para el deporte cordobés".