Hacemos Córdoba pide "un cambio de modelo a gestión pública" para la Mezquita tras el incendio

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo, ha lamentado este lunes "profundamente el incendio que el pasado viernes afectó a la Mezquita-Catedral, un bien patrimonial de valor incalculable, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984", y ha llamado a "un cambio de modelo a gestión pública, al igual que en la Alhambra de Granada".

A este respecto y a través de una nota, Hidalgo ha manifestado que "estamos consternados ante lo ocurrido", ya que "la Mezquita es parte esencial de nuestra identidad y de nuestra historia, y verla dañada nos duele a todos, como ciudad", por lo que ha querido "reconocer y poner en valor la rápida actuación y profesionalidad de los equipos de emergencia, bomberos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", pues "su respuesta inmediata y coordinada ha evitado una tragedia patrimonial aún mayor".

Tras el suceso, Hidalgo ha considerado que "es momento de abrir una reflexión profunda" sobre el futuro del monumento, de modo que "este incendio debe hacernos replantear el modelo de gestión de la Mezquita, de forma que se preserve su presente y su futuro mediante una gestión pública coordinada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, a través de un patronato público, en el que también estén representados el Cabildo y los órganos de participación ciudadana".

En la misma línea, el portavoz de Hacemos Córdoba ha insistido en la necesidad de "contar con un Plan Director" de la Mezquita "que proteja los valores históricos y culturales que motivaron su declaración por la Unesco, que contemple una gestión participada y que determine con claridad qué se puede o no hacer en su interior, así como el uso y gestión de los espacios del conjunto monumental. Esto supondría, entre otras medidas, prohibir que se utilice cualquier parte del recinto como almacén".

Junto a ello, el grupo municipal de Hacemos Córdoba se ha reafirmado en su "compromiso con la defensa" de este monumento y ha expresado su "disposición a impulsar un diálogo amplio para alcanzar un modelo de gestión pública que garantice su protección y preservación", ya que "este suceso ha evidenciado que el modelo actual, con la responsabilidad exclusiva del Cabildo, es insuficiente, al carecer de participación de las instituciones públicas, de supervisión de la Unesco y de un verdadero plan director que establezca transparencia y protocolos adecuados en sus espacios".

A juicio de Hidalgo, "el incendio ha demostrado que el protocolo de seguridad ha fallado, porque lo primero debe ser la prevención", de modo que "en ningún caso se debe permitir el almacenamiento de materiales altamente inflamables dentro del recinto".