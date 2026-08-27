Hacemos Córdoba reclama al gobierno local del PP "una apuesta decidida por Aucorsa", con más autobuses

Juan Hidalgo ante un autobús de Aucorsa. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo, ha reclamado este jueves al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "un impulso decidido al transporte público", como "herramienta imprescindible" para avanzar hacia una ciudad "más sostenible, reducir la contaminación y ofrecer una alternativa real al vehículo privado", lo que implicaría "una apuesta decidida por Aucorsa", con más autobuses.

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Hidalgo ha afirmado que la ciudad "necesita una estrategia mucho más ambiciosa para fortalecer" la citada empresa municipal Autobuses de Córdoba "y mejorar el conjunto del transporte público de la ciudad", recordando en este punto que Córdoba "figura entre las ciudades españolas con mayores problemas de contaminación", a lo cual hay que responder reforzando "la movilidad sostenible".

"Si queremos reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, la apuesta por el transporte público tiene que ser una prioridad política y presupuestaria", ha señalado y, por eso, cree "insuficiente" la planificación del gobierno municipal del PP para la renovación de la flota de Aucorsa. Así, "aunque a finales de año está prevista la incorporación de nuevos vehículos hasta alcanzar los 120 autobuses", entiende Hidalgo que esa cifra "se queda corta para responder al crecimiento de la demanda y a las nuevas necesidades de la ciudad".

"Las bonificaciones impulsadas por el Gobierno de España están animando cada vez a más personas a utilizar el autobús y esa realidad exige reforzar el servicio. No podemos seguir sustituyendo los vehículos más antiguos a un ritmo demasiado lento cuando la demanda continúa creciendo". Por ello, pide "acelerar la renovación de los autobuses con más kilómetros, ampliar la flota por encima de los 120 vehículos y reforzar la plantilla de Aucorsa para garantizar un servicio de mayor calidad".

Además, "la ciudad está creciendo con nuevos barrios que necesitan mejores conexiones. Es el momento de estudiar nuevas líneas, incrementar las frecuencias y crear nuevas paradas que respondan a las necesidades de la ciudadanía", siendo también necesario "avanzar hacia la gratuidad del transporte público", pues, "la experiencia demuestra que cuando se facilita el acceso al autobús aumenta el número de usuarios y disminuye el uso del vehículo privado".