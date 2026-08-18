Hacemos Córdoba reclama al gobierno local del PP un plan municipal contra la soledad no deseada

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado este martes al gobierno local del PP "la puesta en marcha de un plan municipal contra la soledad no deseada, dirigido a las personas mayores", y ha exigido que el presupuesto para 2027 incorpore "una partida específica para desarrollar programas estables de acompañamiento, prevención y participación social".

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha recordado en una nota que "la soledad no deseada afecta cada vez a un mayor número de personas mayores", y ha advertido que esta realidad "se hace especialmente visible durante los meses de verano, cuando muchas personas permanecen solas en sus domicilios al reducirse la actividad cotidiana y las visitas familiares".

Hidalgo ha señalado que el Ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía, "debe asumir un papel activo en la prevención de esta situación mediante políticas públicas que favorezcan el acompañamiento, las relaciones sociales y el envejecimiento activo".

La soledad no deseada, según ha añadido, "no es solo un problema de quien la sufre, es un reto social que requiere la implicación de las administraciones públicas" y, por eso, ha propuesto que el futuro plan municipal "incluya programas de acompañamiento a personas mayores que viven solas, el refuerzo de las actividades en centros cívicos y centros de mayores, redes de voluntariado vecinal, iniciativas intergeneracionales y mecanismos de detección temprana coordinados con los servicios sociales municipales".

El portavoz de Hacemos Córdoba ha argumentado que estas políticas "no solo contribuyen a mejorar el bienestar emocional de las personas mayores, sino que también ayudan a prevenir situaciones de aislamiento, deterioro cognitivo y problemas de salud asociados a la soledad".

Por ello, en la coalición de izquierdas consideran "imprescindible que el Ayuntamiento reserve recursos económicos específicos en el presupuesto municipal de 2027 para desarrollar una estrategia estable que permita actuar durante todo el año y reforzar especialmente los periodos en los que el aislamiento puede intensificarse, como ocurre durante el verano", argumentando Hidalgo que "Córdoba debe ser una ciudad que cuide a quienes la han construido. Ninguna persona mayor debería sentirse sola por falta de políticas públicas que favorezcan el acompañamiento y la participación social".