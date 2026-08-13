Hacemos Córdoba reclama un plan para convertir Miraflores en un gran espacio público para toda la ciudad

El edil de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz, en Miraflores. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa José Carlos Ruiz ha reclamado este jueves al gobierno municipal del PP la puesta en marcha de "un plan de actuación para poner en valor la zona de Miraflores y convertirla en un espacio de referencia para toda la ciudadanía, con usos deportivos, culturales, medioambientales y de convivencia durante todo el año".

Según ha informado la coalición de izquierdas en una nota, Ruiz ha opinado que Miraflores cuenta con un "enorme potencial, como espacio público de encuentro y como refugio climático frente al aumento de las temperaturas que está sufriendo la ciudad", pero "actualmente existen zonas con falta de mantenimiento" y da "una imagen que no está a la altura de las posibilidades de este entorno".

En Hacemos Córdoba entienden que "este espacio puede convertirse en un lugar abierto a toda Córdoba, donde vecinos y vecinas puedan desarrollar actividades al aire libre, disfrutar de zonas verdes y participar en iniciativas relacionadas con el deporte, el medio ambiente y la cultura", añadiendo que "Miraflores tiene unas posibilidades enormes y no puede seguir siendo un espacio desaprovechado", y Córdoba "necesita aprovechar sus espacios públicos y ponerlos al servicio de la ciudadanía".

La coalición plantea que el Ayuntamiento "impulse un proceso participativo con los vecinos y vecinas, asociaciones deportivas, culturales y colectivos sociales para definir las necesidades del entorno y establecer un calendario de actividades estable durante todo el año".

Entre las actuaciones propuestas, Hacemos Córdoba considera necesario "mejorar el mantenimiento de la zona, reforzar la plantación de arbolado, para generar más sombra y avanzar en la creación de un espacio adaptado para actividades deportivas, talleres medioambientales, encuentros vecinales y propuestas de ocio saludable".

Ruiz ha señalado que la mejora de los espacios públicos es una herramienta "fundamental para garantizar una ciudad más habitable, especialmente en un contexto de temperaturas cada vez más extremas, donde resulta necesario contar con zonas verdes y espacios de refugio climático", y "Miraflores puede ser un gran pulmón para Córdoba y un espacio de convivencia para toda la ciudadanía, no solo para quienes viven en su entorno más cercano".

Por ello, Ruiz ha reclamado que el presupuesto municipal para 2027 "contemple una partida específica para desarrollar este proyecto y que el Ayuntamiento trabaje junto al tejido ciudadano para definir las actuaciones necesarias", pues "tenemos espacios con un enorme valor que necesitan una apuesta clara", y Miraflores "debe ser un ejemplo de cómo poner los espacios públicos al servicio de las personas".