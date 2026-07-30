Hacemos Córdoba reclama un Plan de Obras para 2027 consensuado con los vecinos de todos los barrios de la ciudad

El edil de Hacemos Córdoba Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado este jueves al gobierno municipal del PP "que elabore el Plan de Obras de 2027 de forma consensuada con los consejos de distrito, el movimiento vecinal y la ciudadanía", en general, "con el objetivo de que las actuaciones "respondan a las necesidades reales de cada barrio y no se decidan desde un despacho".

En este sentido y a través de una nota, el concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández ha defendido que "la planificación de las inversiones municipales debe incorporar la participación vecinal desde el inicio, tanto en la definición de las prioridades, como en el seguimiento de los proyectos y su ejecución", pues los vecinos "son quienes mejor conocen las carencias de sus barrios y quienes deben decidir, junto al Ayuntamiento, cuáles son las actuaciones más urgentes".

Sin embargo, "el actual modelo de gestión da la espalda a la participación ciudadana", pues, según ha lamentado Fernández, "las decisiones sobre inversiones se adoptan sin escuchar a quienes viven el día a día de los barrios". A su juicio, esta forma de gobernar ha provocado que "numerosas demandas históricas continúen sin respuesta".

Entre ellas, el edil Hacemos Córdoba ha citado actuaciones pendientes en espacios como la calle Rey Don Pelayo, la calle Colombia, la calle Poeta Muhammad Iqbal o la Cañada Real Soriana, a lo que se suma que "las barriadas periféricas siguen siendo las grandes olvidadas de los planes municipales de inversión y asfaltado".

Para la colación de izquierdas, "no puede haber barrios de primera y barrios de segunda. Todos los cordobeses y cordobesas pagan sus impuestos y tienen derecho a que sus necesidades sean atendidas", por lo que, además de reclamar el incremento de la inversión destinada a obras en los barrios, Fernández ha criticado que el Ayuntamiento "deja sin ejecutar cada año decenas de millones de euros" del presupuesto municipal.

"Ese dinero --ha añadido-- debería destinarse a mejorar acerados, plazas, parques, jardines y calles que presentan un evidente deterioro en numerosos puntos de la ciudad", criticando también el concejal de Hacemos Córdoba que el alcalde, José María Bellido (PP), "continúe sin prestar atención suficiente a la periferia", y la prueba es que "existen barriadas, como Santa Cruz, que no ha visitado en siete años, y que siguen esperando actuaciones e inversiones municipales".