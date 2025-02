Hacemos Córdoba recurrirá la aprobación del 'Glamping' por "vulnerar" el PGOU

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha anunciado este viernes que presentará a principios de la semana que viene un recurso administrativo contra la decisión adoptada en el último Pleno Ordinario que "permite la implantación de un 'Glamping' en suelo no urbanizable de especial protección".

En una rueda de prensa, el portavoz municipal, Juan Hidalgo, ha explicado que "esta iniciativa vulnera varios artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y supone un claro agravio comparativo frente a las numerosas parcelaciones de la ciudad que siguen sin acceso a servicios básicos como agua y saneamiento".

Desde Hacemos consideran que "este proyecto, que ocupa cerca de siete hectáreas y más de 67.000 metros cuadrados, se asemeja más a una urbanización encubierta que a un espacio turístico temporal, dado que se le otorgarán infraestructuras propias de núcleos urbanos, como instalaciones deportivas o restaurantes, entre otras".

"El alcalde tendrá que explicar por qué se dota de agua y saneamientos al 'Glamping', mientras, por el mismo motivo, se sigue negando a la mayoría de parcelaciones de Córdoba esos mismos servicios básicos", ha señalado el portavoz. "No entendemos ni compartimos que se permita urbanizar de forma encubierta un suelo especialmente protegido", ha añadido.

Además, el grupo ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) ya estableció jurisprudencia sobre este tipo de proyectos en su sentencia 1917/2002, concluyendo que "construcciones como cabañas y 'bungalows' no pueden considerarse residencias temporales y, por tanto, no pueden ubicarse en suelos no urbanizables".

"No es sólo una cuestión política, es una cuestión legal", ha subrayado, para remarcar que "ya hay jurisprudencia que prohíbe este tipo de actuaciones y, aun así, el equipo de gobierno sigue adelante, ignorando la normativa vigente".

Hacemos ha advertido de que, "si el recurso administrativo no prospera, no se descarta acudir a la vía contencioso-administrativa para frenar una vulneración flagrante de la normativa urbanística y un atentado contra el entorno agrícola de la Vega del Guadalquivir". "No vamos a permitir que se desvirtúe el uso de suelos agrícolas con fines especulativos", ha aseverado el edil, quien ha declarado que "Córdoba merece un modelo de ciudad sostenible, respetuoso con su entorno y que garantice los derechos básicos a toda su ciudadanía".

Por otra parte, el grupo municipal ha mostrado su "solidaridad" con el pueblo palestino e invitado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada este sábado, a las 12,00 horas, desde el Gran Capitán. "Es fundamental que sigamos mostrando nuestro apoyo al pueblo palestino y denunciemos las injusticias que sufre", ha dicho Hidalgo, para invitar a "todos los cordobeses a sumarse a esta movilización en defensa de los derechos humanos".