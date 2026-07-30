Hacemos espera que García-Ibarrola "apueste en la Junta por políticas medioambientales que abandonó en Córdoba"

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha deseado este jueves a Daniel García-Ibarrola "los mayores éxitos" tras su nombramiento como delegado territorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en la provincia y ha confiado en que "esta nueva responsabilidad sirva para que, por fin, apueste por las políticas medioambientales y la gestión que Córdoba no ha tenido durante su etapa al frente del Imgema".

En una nota, la coalición considera que, "si la nueva Delegación funciona y desarrolla políticas útiles para la ciudadanía, será una buena noticia para Andalucía". Sin embargo, ha recordado que "el balance de García-Ibarrola en Córdoba ha sido el de un organismo cada vez más vacío de contenido, sin inversiones y con las políticas medioambientales completamente relegadas".

Hacemos ha manifestado que "el presupuesto del Imgema para 2025 ascendía a 4,6 millones de euros y que cerca de un millón de euros estaban destinados a inversiones, una cantidad que incluso fue ampliada mediante un suplemento de crédito". "La realidad es que no se ejecutó ni una sola de esas inversiones", porque "el ejercicio concluyó con unos remanentes de alrededor de 1,2 millones que acabaron transferidos al Ayuntamiento para sostener el Plan Económico Financiero", han apostillado.

Para la coalición, "el resultado de esa gestión es evidente, el presupuesto del Imgema para 2026 contempla cero euros en inversiones", de manera que "han dejado el Imgema convertido en un solar desde el punto de vista de las políticas medioambientales; se ha renunciado a ejecutar proyectos, a invertir y a impulsar iniciativas que mejoren la sostenibilidad de Córdoba", han reprochado.

Desde Hacemos han lamentado que, "lejos de exigir responsabilidades por esta falta de gestión, el PP haya optado por nombrar a García-Ibarrola delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía". Así, esperan "sinceramente que en esta nueva etapa haga aquello que no hizo en Córdoba: apostar por el medio ambiente, ejecutar las inversiones previstas y desarrollar políticas públicas útiles para la ciudadanía". "Andalucía necesita un delegado que gestione y Córdoba ya sabe lo que ocurre cuando las políticas medioambientales quedan en segundo plano", han dicho desde el grupo.