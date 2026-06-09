Hallado en la costa de Almuñécar (Granada) el cadáver de un hombre con un neopreno

Archivo - Imagen de una embarcación de la Guardia Civil. Archivo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo
ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil rescató este pasado lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en aguas de Almuñécar (Granada) en avanzado estado de descomposición y portando un neopreno, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
El rescate se produjo en torno a las 8,00 horas por parte de una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encontraba por la zona.
Dado el grado de descomposición que presenta, no ha sido posible la identificación del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia que determine las causas exactas de la muerte.