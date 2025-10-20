Hallan en el mar de Almuñécar (Granada) el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo este pasado domingo del cuerpo sin vida de una persona en el mar de Almuñécar (Granada) que se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin que hayan trascendido hasta el momento más datos sobre su identidad.

Ha sido sobre las 19,30 horas de este pasado domingo cuando el 112 recibió la llamada de un particular que alertaba de que había un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, enfrente del Cerro Gordo.

Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este suceso, sin que hasta el momento hayan trascendido más datos al respecto ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.