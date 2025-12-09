Hallan una necrópolis del siglo VI antes de Cristo en los trabajos para activar una planta solar en Granada

Planta solar de Caparacena 150 MW - PLENITUDE

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de seguimiento arqueológico previos al inicio de operaciones de la planta solar de 150MW Caparacena, ubicada en los términos municipales de Chimeneas y Ventas de Huelma, en la comarca de Alhama de Granada, han propiciado el hallazgo de los restos de una necrópolis ibérica del siglo VI antes de Cristo.

Allí se encontraron urnas cerámicas funerarias y ajuares de la época. Esto permitió preservar un hallazgo histórico, "contribuyendo a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Andalucía", según la empresa Plenitude, encargada de este proyecto, ha indicado en una nota de prensa en la que ha resaltado que, con esta nueva infraestructura energética, cuyo inicio de operaciones se ha presentado este martes, impulsa su expansión en Andalucía.

En la presentación han participado, junto con el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en la provincia granadina, Gumersindo Fernández, y la responsable de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude en España, Mariangiola Mollicone, el catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Andrés María Adroher.

La planta está compuesta por tres plantas fotovoltaicas y generará alrededor de 320 GWh de electricidad al año, y con su puesta en marcha la empresa, controlada por la multinacional energética italiana Eni, alcanza cerca de 1,5 GW de capacidad total instalada en España.

El proyecto, uno de los más relevantes del portafolio de la compañía en España, se extiende a lo largo de 264 hectáreas y está compuesto por tres parques fotovoltaicos de 50 MW cada uno. El complejo integra más de 274.000 módulos bifaciales y alcanza una capacidad total instalada de 150 MWp.

En cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de autorización del proyecto, durante la construcción de la planta, se implementaron diversas medidas para la protección del entorno natural y la conservación del suelo. Así, en abril de 2024, los trabajos de seguimiento arqueológico en la planta solar permitieron descubrir la citada necrópolis ibérica del siglo VI antes de Cristo.

"La puesta en marcha de Caparacena no sólo refuerza nuestro profundo compromiso con Andalucía, sino que también celebra un descubrimiento arqueológico histórico que conecta nuestro proyecto con la memoria del territorio. Con una cartera nacional de cerca de 1,5 GW de capacidad instalada, seguimos impulsando soluciones renovables, apostando por un desarrollo responsable del paisaje y su historia", ha afirmado Mollicone.

Con la entrada en operación de la planta Caparacena, Plenitude refuerza su presencia en Andalucía. En Sevilla, la compañía ya cuenta con la planta fotovoltaica de Guillena, con una capacidad instalada de 230 MW, y avanza en la construcción de otros 200 MW del proyecto solar de Entrenúcleos. Con estas iniciativas, la apuesta por consolidar el crecimiento de la comunidad autónoma andaluza en el sector de las energías renovables en España.

Plenitude opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 4,8 GW de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas en toda Europa. La compañía cuenta con diez millones de clientes y gestiona una red de 22.000 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. Para 2028, la compañía de Eni tiene como objetivo "alcanzar diez GW de capacidad renovable a nivel global".