Hallan con vida en un barranco de Haza Grande al vecino de 92 años desparecido desde el viernes en Granada

Agentes de la Policía Nacional y Local y bomberos, entre otros cuerpos, ayudan a trasladar a Pepe, de 92 años, tras hallarlo con vida y herido en un barranco de Haza Grande. Llevaba desaparecido desde el viernes por la mañana. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Modesto L.L, más conocido como Pepe, el vecino de 92 años que estaba desaparecido desde este pasado viernes en el distrito del Albaicín de la ciudad de Granada ha sido localizado con vida este martes en un barranco de la zona de Haza Grande. El hombre está herido tras, al parecer, haber caído por una zona de desnivel en un zarzal, y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que junto a Protección Civil, habia establecido este martes un amplio dispositivo de búsqueda con agentes de distintos cuerpos y personas voluntarias y especializadas en este tipo de situaciones para intentar dar con el paradero de Pepe.

Estas mismas fuentes apuntan que si bien estaba previsto intentar localizarlo cubriendo precisamente la zona donde ha sido hallado, previamente un vecino había advertido de que había visto a un hombre por la zona de atrás del barranco en Haza Grande en un área de zarzas, en las que finalmente ha sido hallado tras dirigirse hasta esta zona parte del personal movilizado en el dispositivo.

Y es que solo Policía Nacional, que a través de su Grupo de Homocidios y Desparecidos ha organizado el dispositivo de búsqueda, se ha movilizado a casi una treintena de agentes en las tareas de este martes, mientras que, en total, se calcula que habrán participado en el despliegue un centenar de personas.

El Puesto de Mando Avanzado se había establecido en la explanada del mirador de San Miguel Alto, el entorno al que se dirigía Pepe cuando este pasado viernes salió de casa a las 11,00 horas. Familia, colectivos de voluntarios, drones, unidades caninas, de subsuerlo, Policía Judicial, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, grupos de atención al ciudadano de Policía Nacional... El dispositivo de búsqueda ha sido muy amplio durante esta jornada de martes tanto en el turno de mañana, como en el de tarde, en el que finalmente se ha localizado al desaparecido con vida.