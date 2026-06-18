Heineken España pone en marcha una nueva línea de envasado en la fábrica de Jaén

Jorge Paradela, Carmen Ponce y Julio Millán en la nueva línea de envasado de la fábrica de Heineken en Jaén. - HEINEKEN ESPAÑA

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Heineken España ha puesto en marcha una nueva línea de envasado en su fábrica de Jaén, con la que "refuerza su apuesta" por la ciudad y reafirma su compromiso "por la innovación y el desarrollo de su red industrial".

La instalación, recientemente activada y con capacidad para producir hasta 15.000 litros por hora, permitirá elaborar el nuevo formato PET retráctil de un litro de Ladrón de Verano y su variedad 0,0.

El acto de inauguración se ha celebrado este jueves en la planta de la cervecera jiennense y ha contado con el alcalde, Julio Millán, y consejero en funciones de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, junto con la directora de Asuntos Corporativos de Heineken España y presidenta de la Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce.

Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de la compañía iniciada en 2018 de avanzar en el segmento 'beyond beer' (más allá de la cerveza), "ampliando su porfolio y dando respuesta a nuevas tendencias de consumo que apuestan por perfiles más refrescantes, suaves y fáciles de beber, así como por ocasiones más allá de la cerveza tradicional", según ha informado Heineken.

En este contexto, nació en 2018 la marca Ladrón de Manzanas con cider y ahora Ladrón de Verano con tinto de verano, que "se ha consolidado como una de las categorías con mayor dinamismo, altos niveles de penetración en hogares y una creciente demanda, especialmente entre el público joven".

Actualmente, Ladrón de Verano está presente en más de 20.000 puntos de venta en hostelería y en más de 50 clientes en el canal de alimentación. Sobre esta base, la apuesta por el formato PET supone un paso clave en la estrategia de crecimiento de la marca.

Este formato representa aproximadamente el 90 por ciento del volumen de la categoría, lo que lo convierte en un elemento esencial para ganar escala, accesibilidad y presencia en el canal de alimentación. El lanzamiento del PET retráctil de un litro "permite a Ladrón reforzar su competitividad y seguir ampliando su base de consumidores".

ACTIVO ESTRATÉGICO

Desde Heineken España se ha destacado que la nueva línea refuerza el papel de la fábrica de Jaén como un "activo estratégico". Una fábrica histórica que continúa reforzando su papel de futuro y su vinculación con el desarrollo económico y social de la provincia.

"Jaén se posiciona como una fábrica referente en el sector tanto en España como en Europa en sostenibilidad. Fue pionera en elaborar todos sus productos con 100% energía renovable, así como en ser declarada Cero residuos a vertedero y alcanzar el balance hídrico", ha señalado.

Se trata de una instalación moderna y altamente flexible, preparada para adaptarse a las dinámicas del mercado y afrontar los retos futuros tanto a nivel industrial como de consumo, que juega un rol muy relevante en el desarrollo de nuevos productos.

Una planta en la que la cervecera ha invertido más de diez millones de euros desde 2020, reconocida como 'Mejor fábrica del año' en Europa en 2025 a nivel global por la compañía, gracias a sus excelentes indicadores de rendimiento y consumo de agua, además de líder en productividad y un referente en mejora continua.

"Nuestra ambición es seguir demostrando que competitividad y sostenibilidad avanzan de la mano. Cada avance industrial nos acerca a una compañía más innovadora, más eficiente y mejor preparada para afrontar los retos de futuro, poniendo toda nuestra capacidad de innovación al servicio del crecimiento y el desarrollo de territorios como Jaén", ha comentado la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España.

Ponce ha añadido que esta nueva línea "es un ejemplo de cómo la innovación de producto y la innovación industrial avanzan de la mano, reforzando el papel de las fábricas de la compañía "como palanca de desarrollo para el territorio y para el crecimiento de nuevas categorías".

EJEMPLO

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones ha indicado que "Heineken España es un ejemplo de la industria que queremos en Andalucía, que aúna competitividad y eficiencia y que está firmemente comprometida con la sostenibilidad aprovechando el enorme potencial que ofrecen las energías renovables" en la comunidad.

Tras valorar la apuesta de la compañía por la planta de Jaén con el incremento de su capacidad de producción, ha subrayado que "la cervecera ha sido la primera en lograr el hito de elaborar todo su volumen de producción empleando la energía eléctrica y térmica procedente de fuentes 100% renovable, protagonizando un gran logro en materia de descarbonización".

Igualmente, ha mencionado la planta de biomasa que genera energía térmica para el proceso productivo en su planta de Jaén, así como la planta termosolar que suministra la electricidad necesaria para alimentar su fábrica de Sevilla.

ARRAIGO Y COMPROMISO

El alcalde, de su lado, ha mostrado su orgullo por que la fábrica de Heineken España siga siendo referente y vanguardia en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

"El compromiso con Jaén a través del empleo y de la inversión que garantiza la estabilidad de este proyecto en nuestra capital están ahí y son incuestionables, pero que la cervecera quiera ir más allá y siga haciendo de su fábrica en Jaén un epicentro de vanguardia y ejemplo de excelencia en innovación dentro del grupo supone bastante más, supone una declaración de intenciones del compromiso con Jaén de esta compañía que ya es de Jaén", ha asegurado.

Heineken España mantiene una estrecha vinculación con Jaén a través de su fábrica y de marcas con un profundo arraigo local como El Alcázar y Cruzcampo. Una relación que se sustenta en una tradición cervecera centenaria, desde 1921.

La actividad de la compañía en Jaén genera "un impacto directo en el desarrollo económico local, reforzado a través de la colaboración institucional y consolidando su papel como agente tractor para el tejido empresarial y la cadena de valor de la provincia".

Cada año, las cervezas de Heineken España se disfrutan en tres de cada cuatro puntos de venta, con más de 40.000 cañas al día. Esta nueva línea refleja el compromiso con la continuidad industrial en Jaén, apostando por la estabilidad, la evolución permanente y la capacidad de adaptación a las necesidades del mercado.

La planta se convirtió en 2021 en la primera de España y la mayor de Europa en elaborar cerveza únicamente con energías renovables y cuenta con iniciativas como el aprovechamiento de biomasa procedente de restos de poda de olivar para la generación de energía térmica renovable.

La puesta en marcha de esta línea se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Heineken España, que en 2025 se convirtió en la primera cervecera de España y el primer país de la compañía en el mundo en elaborar todas sus cervezas, ciders y tintos de verano con energía 100% renovable.

Una hoja de ruta que avanza sobre tres grandes ambiciones: alcanzar las cero emisiones netas en producción, mantener sus fábricas certificadas como 'Cero residuos a vertedero' y continuar impulsando una gestión responsable del agua.