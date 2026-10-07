Hereu justifica aprobar en Diputación Permanente decretos de vivienda por "derechos sociales de millones de familias"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - JPEG - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha justificado este miércoles que se lleve para su aprobación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados los dos Reales Decretos con medidas de vivienda aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros este martes porque "no es la primera vez que la Diputación Permanente aprueba decretos y en todo caso, lo hacemos para defender los derechos sociales de miles, millones de familias en España".

Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha manifestado a los periodistas que "a este debate hay que aportar mayor serenidad y mayor tranquilidad para muchas familias".

Al respecto, esos dos decretos se elevaron al Pleno del Congreso el pasado viernes y acabaron derogados. El primero, con medidas más generales, se tumbó con los votos de PP, Vox y Junts, mientras que el segundo, además de esos tres partidos, también fue rechazado por PNV y Coalición Canaria.

La caída de estos decretos leyes provocó el adelanto de las Elecciones Generales por Pedro Sánchez al 29 de noviembre y la consecuente disolución del Congreso y el Senado. Ya con las Cortes disueltas, el Gobierno ha vuelto a aprobar en Consejo de Ministros los decretos derogados con pequeñas variaciones para que no sean exactamente iguales.

Eso sí, en lugar de ir al Pleno, donde se confirmó que no hay mayoría para aprobarlos, los textos se votarán en el Diputación Permanente, que es el órgano del Congreso que queda activado con las Cortes disueltas y donde sí tiene los números para salvar al menos el decreto con medidas generales de vivienda.

LA LLAVE EN EL PNV

En concreto, este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de partidos de izquierdas tiene 34 escaños conformados por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts.

De este modo, el PNV tenía la llave para los dos decretos. Cuando se conoció que el Gobierno pensaba volver a aprobar los decretos, el PNV dijo que estudiaría los documentos para decidir su voto, y finalmente y tal como ya ocurrió en el Pleno, los vascos votarán a favor del primero decreto y en contra del segundo.

Así las cosas, el decreto con la prohibición de desahucios, los límites a los fondos 'buitre' en la compra de vivienda o con bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos podrá convalidarse con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, con la renovación automática del alquiler, sigue sin tener mayoría en este órgano.

Mientras, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles los dos Reales Decretos de Vivienda vueltos a aprobar por el Consejo de Ministros. Uno de ellos prevé su entrada en vigor este jueves y el que incluye la prórroga forzosa del alquiler por períodos sucesivos lo hará el 15 de noviembre, lo que implica que lo hará sólo si lo aprueba la Diputación Permanente del Congreso.