Herida una anciana atropellada por una moto en el centro de Granada

Imagen de la calle de Granada donde se ha producido el atropello a una anciana. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida este jueves por la mañana al ser atropellada por una moto cuando transitaba por la calle Alhamar, tras lo que ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario para recibir asistencia, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local de Granada.

El atropello se ha producido, por causas que ahora se investigan, en torno a las 12,30 horas en la citada vía. Según las primeras informaciones que se manejan, la mujer ha sufrido rotura de fémur y una herida sangrante en la cabeza a raíz de la colisión y ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Clínico San Cecilio.

El accidente ha obligado a cortar durante un rato el tráfico de la vía, en cuyo entorno la Policía Local ha tomado declaración a varios testigos. También al motorista, que no presentaba signos visibles de embriaguez, y se hará lo propio con la anciana cuando su estado de salud lo permita.

Agentes del Grupo de Atestados se encuentran investigando ahora las circunstancias del atropello para determinar exactamente cómo se ha producido, según han precisado las mismas fuentes.