Herido tras un accidente grave con maquinaria cuando trabajaba en un invernadero en La Mamola, en Polopos (Granada)

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha sufrido heridas graves cuando trabajaba con maquinaria en un invernadero de la localidad costera de La Mamola, en el municipio granadino de Polopos, y que han requerido su traslado en helicóptero a un centro hospitalario.

Así, y según han informado desde el servicio de emergencias 112, la alerta ha tenido lugar en torno a las 8.45 horas cuando se ha dado aviso de que un hombre había sufrido un accidente que le ha provocado heridas graves cuando trabajaba con una maquina en un invernadero de una finca de la referida localidad.

El 112 ha dado aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a los bomberos, que se han trasladado al lugar del suceso para atender al varón herido, de 44 años.

Ante la gravedad de las heridas, los servicios sanitarios han optado por la evacuación en helicóptero del herido a un centro sanitario de la provincia.