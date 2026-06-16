Herido por arma de fuego un joven de 22 años en una reyerta entre dos grupos en Loja (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOJA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Un joven de 22 años ha resultado herido por arma de fuego en la tarde de este martes en la localidad granadina de Loja, durante una reyerta entre dos grupos de personas.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos se han producido en torno a las 15,20 horas en la calle Rafael Pérez del Álamo del citado municipio.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador ha activado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Una vez en el lugar de los hechos, los facultativos han atendido al herido y han procedido a su traslado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y, por el momento no hay ningún detenido.