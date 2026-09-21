Herido grave un policía local en una concentración ilegal de motos en Montalbán de Córdoba

MONTALBÁN DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Montalbán de Córdoba y la Guardia Civil han intervenido el sábado en una concentración ilegal de motos en el polígono industrial del citado municipio que se ha saldado con la detención de un varón acusado de atentado a agente de la autoridad, a la vez que un agente de la Policía Local ha resultado herido grave y otros efectivos desplazados a la zona han sufrido "todo tipo de insultos, burlas y desacatos, desde participantes y público asistente, mientras intentaban evitar conductas temerarias".

Así lo han explicado desde la Policía Local, que ha resaltado que los agentes hicieron "un gran esfuerzo para evitar que estas motos entraran al casco urbano, consiguiendo contener dicha concentración ilegal en el polígono industrial".

Los hechos han ocurrido el sábado en esta concentración "sin ningún tipo de permiso ni autorización". Desde la Policía Local han advertido de que se trata de "una actuación al margen de la ley, consistente en la organización de la quedada a través de las redes sociales con mensajes intermitentes en días anteriores", a la vez que ha habido "una llegada por sorpresa al pueblo en motos sin matrículas, con pasamontañas para evitar ser reconocidos, y dedicándose a cometer todo tipo de infracciones negligentes y temerarias, además de no respetar límites de velocidad, poniendo en peligro a los ciudadanos".

Como consecuencia de ello, una persona ha sido detenida por atentado contra agente de la autoridad, que "no sufrió lesiones de importancia, tal y como se refleja en su parte médico", mientras que un Policía local de Montalbán ha sido herido grave, de modo que ha recibido atención hospitalaria, "al presentar un hombro lesionado y mordiscos por todo el cuerpo".

Además, han avisado de "la agresividad de parte de los asistentes, intentando evitar la detención e incluso arrojando piedras y otros objetos a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, llegando incluso a romper una luna trasera de uno de los coches patrulla de la Benemérita, y atentando contra el coche patrulla de la Policía Local".

Desde la Jefatura de la Policía Local, con el apoyo de la Corporación Municipal, han deseado "la pronta recuperación del compañero herido" y han asegurado "el compromiso en pos de evitar que estos individuos lleguen al pueblo, alterando el orden público y poniendo en riesgo con su comportamiento irresponsable y delictivo a las personas". Asimismo, han apuntado a "la presencia en los hechos de muchos menores de edad --por las identificaciones-- provenientes de varios pueblos de la comarca".