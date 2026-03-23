Herido tras invadir el carril contrario e incrustar su coche contra una vivienda en Alomartes

Accidente de un vehículo en Alomartes. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El conductor de un vehículo ha resultado herido en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente en el que invadió el carril contrario e incrustó su vehículo contra una vivienda en la pedanía de Alomartes, en Íllora (Granada), derrumbando con ello parte del muro de la casa.

La Policía Local de Íllora recibió un aviso del 112 por este accidente en el que el conductor había quedado atrapado en el interior de su vehículo con al parecer varios traumatismos tras este grave accidente.

Los agentes comprobaron que el turismo, de alta gama, se había salido de la calzada en la calle Carretera de Tocón y tras invadir el carril contrario, había impactado violentamente contra la fachada de una vivienda, produciendo el derrumbe de varios metros del muro

Tal fue la violencia del impacto que no sólo la colisión provocó el derrumbe del muro de la casa sino que arrancó parte del eje delantero del turismo, que quedó incrustado dentro de la vivienda, lanzando el vehículo hacia el exterior, quedando inmovilizado y dejando atrapado a su conductor y único ocupante.

Los agentes señalizaron el lugar y auxiliaron al conductor poniéndolo a salvo y atendiéndolo hasta la llegada de los servicios médicos que, tras estabilizarlo, lo evacuaron al Hospital de Traumatología de Granada con diversos traumatismos, aunque no se teme por su vida.