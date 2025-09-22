Herido un trabajador al precipitarse del tejado de la nave que estaba reparando en Jaén capital

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido en la capital jiennense tras precipitarse del tejado de la nave industrial donde estaba llevando a cabo diversas reparaciones, según se ha informado a Europa Press desde el 112.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 9,10 horas en una nave vinculada a los repuestos de automoción y desguaces situada en la calle de los Esparteros, en el Polígono Industrial Los Llanos, en Jaén capital. Al parecer, el trabajador que estaba reparando la cubierta ha caído al interior de la nave desde una altura superior a los ocho metros.

Desde el 112 se ha dado traslado del aviso tanto a los servicios sanitarios como a Policía Local y Nacional. Según ha trasladado la Policía Nacional al 112, el trabajador, a falta de la pruebas médicas a practicar, presentaba inicialmente un fuerte golpe en la cabeza y una fractura en un brazo.

El herido ha sido trasladado al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado, aunque desde la Policía Nacional se ha indicado que el trabajador se encontraba en estado grave.