Hernández sobre agresiones a sanitarios: "Hago una petición a población y profesional; hay que respetar y ser empático"

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a raíz del "repunte" de agresiones a sanitarios en Andalucía, --un 19% en 2024-- ha hecho "una petición" a la población y al profesional, "hay que respetar y ser empático".

En una entrevista con Europa Press, Hernández ha reiterado que hay que "respetar a los profesionales sanitarios", toda vez que ha pedido a los sanitarios que "entiendan" que cuando una persona llega enferma o se siente enferma, "llega con un nivel de ansiedad, porque tiene miedo y se siente en una posición muy vulnerable, por lo tanto hay que intentar ser más empático y entender".

Así, confirmaba que el pasado año hubo un "repunte de estas agresiones", que como señalan datos ofrecidos por el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía.

Al hilo de ello, la consejera ha reconocido este incremento, al mismo tiempo que ha valorado que desde la Administración andaluza están "muy ocupados" en revertir la situación, a la vez que también se encuentran "muy preocupados".

En más detalles, registró en 2024 un total de 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Respecto a ello, ha mencionado que "no podemos olvidar" que una agresión a un sanitario "está calificado como delito de atentado", y a raíz de ello ha apuntado que en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias.

Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. Pero lo más destacable, es el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, del que está "analizando las alegaciones".

"HAY MUCHOS PROFESIONALES QUE NO QUIEREN TRABAJAR SOLOS"

"Medicina de familia tiene ventajas e inconvenientes", ha adelantado Hernández, especificando que "tiene el inconveniente de que hay profesionales que trabajan en atención primaria y tenemos centros de salud donde pueden trabajar 100 personas y otros consultorios en los que puede trabajar el médico o la enfermera, eso te expone mucho más"

En ese sentido, ha asegurado que "hay muchos profesionales que no quieren trabajar solos porque hay miedo debido a las agresiones", ya que del total de agresiones registradas el pasado año, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria.

Así, justificaba que en hospitales "tienes todo un edificio, tienes muchos más compañeros y los pasillos nunca están solos", cosa por que entendia que los profesionales tuviesen preferencia por ellos, para evitar la Atención Primaria.