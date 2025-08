Hernández (Vox Córdoba) exige al Gobierno andaluz las "ayudas prometidas" a ganaderos afectados por la lengua azul

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha criticado este viernes la "absoluta falta de respuesta" por parte del Gobierno andaluz del PP "ante la crisis sanitaria y económica provocada por la lengua azul", que está poniendo "en riesgo la supervivencia del sector ovino en nuestra región, dejando a ganaderos que han perdido buena parte de sus animales, que no han recibido ni una sola de las ayudas económicas prometidas por Moreno Bonilla y que se sienten completamente abandonados por la Junta de Andalucía".

Según informa Vox en una nota, Hernández se ha expresado así tras la visita a la explotación de ovino del ganadero Manuel Moral, en la provincia cordobesa, "una de las muchas afectadas por la expansión del serotipo 3 de la lengua azul, una enfermedad vírica que ha devastado la cabaña ganadera andaluza en los últimos meses ante la pasividad del Ejecutivo andaluz del Partido Popular".

En el caso concreto de este ganadero cordobés, se han producido "numerosas bajas entre el ganado, con una altísima mortalidad en los corderos". "Aquí se han perdido cientos de cabezas, y lo más grave es que siguen naciendo animales que no van a sobrevivir", ha advertido Hernández, que ha señalado que "el Gobierno de Moreno Bonilla anunció ayudas en noviembre y, a día de hoy, no ha llegado ni un solo euro", lo que considera "un escándalo".

La situación, además, ha tenido un "efecto devastador en el mercado", pues "los cebaderos ya no quieren comprar corderos porque saben que muchos morirán antes de llegar al matadero. Esto deja a los ganaderos sin salida: ni pueden vender, ni pueden mantener a los animales, ni reciben las ayudas prometidas. Es una ruina total provocada por la inacción del Gobierno andaluz", ha lamentado el diputado de Vox.

Hernández ha criticado también la "falta de previsión de la Consejería de Agricultura", ya que "no hubo planificación, no hubo campañas de vacunación eficaces, no se reforzó la atención veterinaria y ahora se exige a los ganaderos que paguen de su bolsillo una vacuna que ni siquiera garantiza inmunidad. Es indignante", ha afirmado.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para "poner sobre la mesa una batería de medidas urgentes y estructurales para proteger al sector", entre ellas, "el pago inmediato de las ayudas comprometidas, las dispensación de manera gratuita de la vacuna contra el serotipo 3 de la lengua azul como ha ocurrido estos años atrás y de repelentes contra el mosquito que las transmite, un plan técnico eficaz para la contención de brotes y un sistema de recogida de cadáveres ágil y seguro que no comprometa la bioseguridad de las explotaciones".

"La lengua azul ha puesto al límite a miles de ganaderos andaluces que ya estaban al borde del abismo. No pueden más. Desde Vox vamos a pelear esta iniciativa en el Parlamento con la esperanza de que, al menos esta vez, el Partido Popular deje de mirar hacia otro lado y empiece a actuar con responsabilidad", ha concluido Hernández.

(EUROPA PRESS)