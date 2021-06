Hierro cree que habrá "segunda vuelta" en las primarias del PSOE-A y que su candidatura "fastidia" la de Susana Díaz

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de las primarias del PSOE-A para elegir cabeza de cartel en las próximas elecciones andaluzas Luis Ángel Hierro se ha mostrado este miércoles convencido de que "habrá segunda vuelta" en dicho proceso interno de la federación andaluza tras la jornada de votación del próximo domingo, 13 de junio, y que su candidatura a quien ha "fastidiado" realmente es a la de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Y es que, según ha razonado Luis Ángel Hierro en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, "al elevar la participación elevamos el listón del 50%" de votos que una de las tres candidaturas debe superar el próximo domingo para que no haya segunda vuelta en estas primarias con una nueva jornada de votación el 20 de junio.

"Probablemente, si no estuviéramos nosotros", Susana Díaz "podría haber tenido la posibilidad de obtener ese 50%", ha añadido en esa línea Luis Ángel Hierro, quien también ha sostenido que el otro candidato de estas primarias, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no es alternativa al modelo anterior" que representaría Susana Díaz.

Según ha añadido Luis Ángel Hierro, "había una gran cantidad de militantes que se iban a quedar en su casa y algunos iban a abandonar el partido si no tenían una oferta como la que nosotros estamos planteando" en estas primarias.

En una posible segunda vuelta en este proceso de primarias concurrirían las dos candidaturas que obtuvieran mayor número de votos, que previsiblemente serían las de Susana Díaz y Juan Espadas. Preguntado entonces por cuál sería el posicionamiento que adoptaría su candidatura, Luis Ángel Hierro ha indicado su intención de convocar "una consulta" para recoger "la posición de las bases" que respaldan su proyecto. "Nos reuniremos, manifestaremos los resultados" de esa consulta y "se propondrá aquello que ha sido mayoritario" en la misma, ha anunciado.

"MUCHÍSIMAS" DIFERENCIAS CON DÍAZ Y ESPADAS

Luis Ángel Hierro ha defendido que le distinguen "muchísimas cosas" tanto de Susana Díaz como de Juan Espadas, y en ese sentido ha comentando que él estuvo "apoyando" a Pedro Sánchez en el 39 Congreso federal del PSOE en el que el ahora presidente del Gobierno fue elegido por segunda vez secretario general del partido, mientras que la líder del PSOE-A y el alcalde de Sevilla "estuvieron juntos" con otro posicionamiento.

Además, ha remarcado que Susana Díaz "es la secretaria general" del PSOE-A y Juan Espadas "tuvo una reunión en Ferraz y se promovió su candidatura" a estas primarias, mientras que la suya "ha surgido desde abajo". "No tenemos nada que ver en el origen ni en las propuestas", ha insistido Hierro antes de apostillar que él no es "un profesional de la política", y que plantea un partido "netamente de izquierdas", además de que ha defendido que el "programa" debe ir "siempre por delante".

En esa línea, ha subrayado que no le ha llamado "nadie" ni de Ferraz ni de Moncloa en este proceso, y ha apostillado que "me parece muy bien que no me llamen", porque él con quienes se siente "a gusto" es "con los militantes, partiendo desde abajo". "Yo es que me creo el 39 Congreso" y que "las candidaturas salgan desde abajo y no dirigidas desde arriba", ha remachado.

Según el también profesor de la Universidad de Sevilla, el PSOE-A necesita "volver a estabilizarse" en su "posición política", partiendo de la base de que "tiene obligación de buscar la mayoría absoluta" en Andalucía, y "eso solo se consigue si volvemos a colocarnos en el lugar que necesitamos", algo que "ahora es factible con el proceso de descomposición que hay a nuestra izquierda", según ha abundado Luis Ángel Hierro, para quien los socialistas andaluces son "los únicos capaces de repescar ese voto" a la izquierda del PSOE-A y "volver a atraerlo".