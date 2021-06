Hierro defiende que el PSOE "necesita ser de izquierdas" y considera a Díaz y Espadas de "centro izquierda"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las elecciones primarias del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Luis Ángel Hierro, ha afirmado este sábado en un acto en Sevilla que "el partido necesita ser de izquierdas", por lo que ha colegido que "nosotros representamos la izquierda en este partido", mientras que sobre sus oponentes en estas elecciones internas del PSOE, Susana Díaz y Juan Espadas, ha sostenido que "no estoy diciendo que seáis de derecha, estoy diciendo que sois de centro izquierda".

En un vídeo del acto que ha protagonizado en Sevilla, facilitado por la candidatura de Hierro, que ha supuesto una reunión de trabajo con interventores y apoderados de Sevilla, el candidato a las primarias ha afirmado que "el único voto útil en las primarias es a esta candidura porque somos capaces de amalgamar el partido".

En su argumentación sobre la utilidad de su candidatura frente a las otras dos opciones que tiene ante sí la militancia socialista, ha empleado argumentos como que "no tenemos nada en contra de Madrid, que nos lleva a decir ese no, no estamos en eso, somos voto útil porque tenemos la capacidad de unir este partido sobre la base de un proyecto que suma".

Hierro ha trazado un paralelismo sobre el ambiente laboral en las empresas y en los partidos para afirmar que "las empresas se han enterado ahora de cuando el trabajador está a gusto produce mucho más", premisa que ha antecedido a la conclusión de que "cuando los socialistas estamos a gusto en el sitio que estamos somos capaces de dar infinitamente más que cuando no estamos a gusto".

"Nosotros estamos a gusto", ha remachado Hierro en su silogismo.