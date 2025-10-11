Hinojosa del Duque (Córdoba) acogerá la tercera edición de '¡Nos Casamos!', Feria de Bodas de Los Pedroches

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Hinojosa del Duque (Córdoba) volverá a convertirse en el referente ferial del Norte de Córdoba con la celebración de '¡Nos Casamos!', Feria de Bodas de Los Pedroches, que se celebrará en el Pabellón El Pilar del municipio los próximos días 24, 25 y 26 del presente octubre de 2025, siendo esta la tercera edición de un evento que se consolida en el sector.

La cita, según la información difundida por el Ayuntamiento hinojoseño en su web, consultada por Europa Press, refuerza el compromiso del Consistorio por "generar empleo y movilizar el tejido comercial y social" del municipio y su comarca "alrededor de un sector como el de las bodas", según ha señalado el alcalde de la localidad, Matías González.

La tercera edición de la Feria de Bodas de Los Pedroches, de hecho, vuelve reforzada con la presencia de diseñadores, fotógrafos, empresas de catering y muchos más representantes del sector de las bodas, según se ha resaltado desde el Ayuntamiento.

No en vano, entre los sectores que abarca la Feria se incluyen también la floristería y la decoración, la moda y los complementos relacionados con el objeto de la feria, la peluquería y el maquillaje, la animación, los regalos y detalles, la repostería, la joyería, la música, las agencias de viajes, los 'wedding planner', el alquiler de vehículos, menaje y hogar, y la pirotecnia, entre otros.

De hecho, según se ha señalado desde el Ayuntamiento, "para esta tercera edición contaremos con un mayor número de firmas que apostarán por nuestra Feria de Bodas de Los Pedroches", algo que se debe al "éxito de la edición anterior, donde se alcanzó un volumen de negocio superior a los 500.000 euros, además de recibir a más de 5.000 personas de nuestra zona".

De ahí que sea "un evento que vuelve consolidado" y que, en este nueva edición, contará con una "programación muy completa, donde tendrá mucho protagonismo el pequeño comercio", en un evento pensado para que las parejas del municipio y la comarca "puedan ver en un único lugar todo lo necesario para la preparación del día más feliz de su vida".

Por eso, para esta nueva edición de '¡Nos Casamos!', la Feria de Bodas de Los Pedroches, el Pabellón El Pilar acogerá "un evento único del sector de las bodas, con pasarela, 'show cooking', 'master class', y 'zona shopping', de modo que, según han resaltado desde el Ayuntamiento de Hinojosa, "si te casas no puedes faltar".