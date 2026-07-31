El historiador Juan Carlos Armenteros, nombrado Cronista Oficial de la ciudad de Jaén

Pleno del Ayuntamiento de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén cuenta ya con Cronista Oficial de la ciudad tras la aprobación por unanimidad en pleno municipal del nombramiento a Juan Carlos Armenteros, considerado la persona idónea para asumir esta distinción honorífica.

Finaliza así un expediente administrativo que se inició el 21 de junio de 2024 y que ha seguido rigurosamente todas las pautas marcadas por el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jaén.

Armenteros es catedrático de Historia Medieval de la UJA, licenciado en filosofía y letras, geografía e historia, en la especialidad de historia medieval por la Universidad de Granada.

Autor de trabajos de investigación relacionados con el patrimonio histórico local, ha dirigido diversas investigaciones arqueológicas centradas en los núcleos urbanos y fortificaciones medievales de la provincia.

Es Cronista Oficial de Torredelcampo, localidad de la que es natural, y en la que le fue concedida la Medalla de Oro de esta villa. El cargo de Cronista Oficial de la Ciudad estaba vacante desde el fallecimiento de Vicente Oya Rodríguez en 2016.

Con esta designación, Armenteros asume la responsabilidad de continuar la labor de investigación, conservación y difusión de la historia, las costumbres y el patrimonio jiennense.

Tal y como establece el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Jaén, el título de Cronista Oficial es un cargo de carácter puramente honorífico, no remunerado y de duración vitalicia, que recae en personas de probada cualificación científica, histórica o literaria vinculadas al municipio.

Entre sus funciones destaca la investigación y conservación en la realización de estudios e investigaciones históricas, geográficas, artísticas y folklóricas sobre la ciudad para enriquecer el patrimonio documental.

Asimismo, Armenteros desempeñará funciones de asesoramiento institucional en materias de especialidad tales como nomenclatura del callejero, efemérides, simbología local o patrimonio histórico. Además, participará activamente en la divulgación de la historia e identidad jiennense mediante conferencias, artículos y actos oficiales.

Por último, velará por la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad, alertando al Ayuntamiento ante cualquier eventualidad que pueda ponerlo en riesgo.

Por otra parte, el pleno municipal también aprobado el inicio de expediente de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Diario Jaén.