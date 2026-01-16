Hitachi Energy anuncia un "principio de acuerdo" con los sindicatos en Córdoba para "la resolución de las diferencias"

Archivo - Vista general de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - HITACHI ENERGY - Archivo

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hitachi Energy ha anunciado este viernes que ha alcanzado un "principio de acuerdo" los sindicatos "para la resolución de las diferencias existentes" y que ha llevado a un coflicto laboral en la factoría con la que cuenta en la capital cordobesa la multinacional japonesa.

En concreto y según ha informado Hitachi Energi en una nota, la dirección de la fábrica en Córdoba y los sindicatos mantuvieron este pasado jueves "una nueva reunión en la que han alcanzado una propuesta de acuerdo" para solventar las mencionadas diferencias que mantenían "en las últimas semanas", aclarando la empresa que dicho "principio de acuerdo" deberá "ser ratificado por la asamblea de las personas trabajadoras que se celebrará este próximo sábado".

Lo acordado, según han señalado desde Hitachi Energy, consiste en "retomar la negociación de un nuevo convenio colectivo a partir del próximo 2 de marzo, una vez que la representación de las personas trabajadoras ha mostrado su predisposición a desconvocar la huelga indefinida y los paros parciales que mantenía".

Igualmente, "se ha planteado reducir las sanciones impuestas por la ocupación ilegal de la planta a 21 días de suspensión de empleo y sueldo" a más de 70 trabajadores, aclarando la empresa que "esta propuesta sería complementaria a la reducción que se había alcanzado previamente con UGT, al que ya se han adherido algunos de los empleados".

Por último, desde Hitachi Energy se ha subrayado que la reunión de ayer jueves la empresa reiteró su "voluntad de seguir manteniendo un diálogo constructivo que permita alcanzar acuerdos que contribuyan a consolidar el futuro industrial de la planta de Córdoba".