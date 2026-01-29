Adjudicado el último de los contratos de mantenimiento pendientes del tranvía de Jaén

Tranvía de Jaén circulando en pruebas/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha adjudicado el último de los contratos de mantenimiento del tranvía de Jaén. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha otorgado por cerca de 4,4 millones de euros (4.385.103) a la UTE Syneox Rail, SICE y Red Innovación y Obras el mantenimiento de las infraestructuras del tranvía de Jaén, que se suma a los contratos de material rodante, señalización ferroviaria y sistemas.

El contrato tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de una prórroga. Este servicio de mantenimiento se incluye dentro de un contrato dividido en dos lotes. Uno de ellos, el adjudicado esta semana, corresponde al mantenimiento integral de las infraestructuras, es decir, de la plataforma y vía hasta las paradas, el edificio y el recinto de talleres y cocheras y el aparcamiento disuasorio del tranvía de Jaén.

Igualmente, se encargará de revisar y conservar las instalaciones generales de dichas infraestructuras, así como sus instalaciones de electricidad, de energía y electrificación tranviaria.

Se trata de un paso más para la reactivación del tranvía de Jaén, una infraestructura que estaba "deteriorada y vandalizada tras una década de abandono". Desde 2019, se han dado pasos para su necesaria puesta en marcha. Primero, con la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo, donde la Junta de Andalucía se comprometió a licitar todos los contratos de operación y mantenimiento y a la gestión de la explotación comercial.

Además, la Consejería de Fomento asume el 75 por ciento del déficit de la explotación, mientras que el 25 por ciento restante corre a cargo del Ayuntamiento. Para la puesta a punto tanto del material móvil como de las instalaciones y sistemas, se han destinado 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

En los últimos meses, el tranvía ha realizado pruebas prácticamente a diario, tanto en las calles de Jaén como en el interior del recinto de talleres y cocheras de Vaciacostales para tener todo a punto para su próxima puesta en funcionamiento.

Con la tramitación de estos contratos ya resueltos a falta, sólo queda por adjudicar el contrato del operador, que se ha retomado tras la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que ha avalado el procedimiento seguido por la mesa de contratación.