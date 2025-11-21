Hocus Pocus inaugura en Granada sus galas familiares con el 'Loco Show' de los valencianos Manolo Costa y Mindanguillo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Magia de Granada Hocus Pocus ya ha comenzado, y si durante la semana ha desplegado su programación por parte de la provincia y las principales bibliotecas de los barrios granadinos, este domingo celebrará su primera Gala Familiar en el Auditorio Manuel de Falla de la mano de los valencianos Manolo Costa y Mindanguillo con 'El Loco Show'.

El espectáculo, que arranca a las 12,30 horas, combina magia, comedia y emociones en una única experiencia; y ha cosechado el primer Premio de España Magia Cómica y Premio del Público; el primer Premio Magia de Escena en Portugal y el Premio Nacional en Francia.

Esta producción teatral sumerge al espectador en una historia de superación y amistad, donde la magia cobra vida ante los ojos que lo ven. Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su inseparable y patoso amigo Mindanguillo, el cual quiere ser mago como él.

Un espectáculo en el que los adultos volverán a ver el mundo como los niños que fueron y los niños serán lo que son sin prejuicios, según destacan desde la organización.

Desde el festival recuerdan que esta 24 edición se celebra del 21 al 30 de noviembre con los más prestigiosos ilusionistas del mundo y espectaculares shows en distintos espacios escénicos de Granada.