Un hombre de 66 años y una mujer de 94 evacuados tras un incendio en una vivienda en Granada capital

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años y una mujer de 94 han sido evacuados tras el incendio de una vivienda registrado este miércoles en Granada capital, concretamente en la segunda planta de un edificio de la calle Isaac Albéniz.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su página web, el incidente se ha registrado sobre las 15,30 horas, cuando la primera de varias llamadas que le sucedieron alertó de un incendio en una vivienda.

El servicio ha concretado que varias personas más han requerido asistencia por inhalación de humo.

Tras tener conocimiento del suceso se movilizaron efectivos de los Bomberos, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Las dos personas afectadas han sido evacuadas por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de las Nieves.