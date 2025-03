El Hombre Garabato lanza 'Tierra', un disco "psicodélico" que versiona las canciones "menos conocidas" de Carlos Cano

Componentes del grupo El Hombre Garabato. - THE BORDERLINE MUSIC

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo granadino El Hombre Garabato ha lanzado este viernes 'Tierra. El Hombre Garabato canta a Carlos', un álbum que versiona ocho canciones del mítico cantautor granadino Carlos Cano, explorando un sonido que oscila entre "el pop y la psicodelia", y rescatando las composiciones "menos conocidas" de su repertorio.

Así lo ha expresado Nico Hernández, integrante del grupo musical, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha adelantado que este álbum ha supuesto "un soplo de aire fresco para la banda". En él, han "desvestido las canciones, olvidándose de todo para dejar las melodías, los acordes y la guitarra en su esencia, y luego reconstruirla sin traicionar su frase, adaptándola a nuestro estilo vocal e instrumental".

De este modo, ha aclarado que con este disco "no buscan reivindicar a Carlos Cano, porque él se reivindica por sí solo y nosotros no somos nadie para hacerlo". Sin embargo, ha señalado que, "si esto sirve para que algunas personas que nunca se han acercado a su música le pique el gusanillo y decidan escuchar las versiones originales, sería un buen resultado".

Este álbum presenta ocho canciones versionadas de Carlos Cano, tomadas de sus discos de los años 70 y 80, como 'Aleluya', 'Anochece' y 'El Salustiano', que pertenecen a su primer disco A Duras Penas (1975). Además, incluye otras canciones como 'Verigüés Fandango', 'Mi general', 'En Granada', 'La miseria' y 'Hijo de la calle'.

En cuanto a la selección de los temas, Hernández ha señalado que "algunos piensan que es un tiro en el pie, porque no hemos elegido las canciones más populares de Cano, como 'María la Portuguesa', 'La Murga de los Correlantes' o 'La Habanera Imposible', sino que nos hemos centrado principalmente en los discos de los años 80, cuando Cano aún estaba experimentando". En este sentido, ha detallado que la canción 'Anochece' "son siete minutos de gritos, que para él ya representaban psicodelia, y nosotros la hemos llevado a un nivel aún más psicodélico".

"VERSIONAR LAS CANCIONES DE CANO SIN ACENTO ANDALUZ SERÍA UNA DESLEALTAD"

En este sentido, ha revelado que "el ejercicio más complicado ha sido cantar como hablo, porque en Andalucía es común cantar en un español neutro, pero nosotros no hablamos así". Según él, versionar las canciones de Carlos Cano sin el acento andaluz "sería una deslealtad total a su obra y al andalucismo que todos llevamos dentro". "Al final me he dado cuenta de que es lo más natural", ha señalado.

El artista ha comentado que la idea de crear este álbum en homenaje a Carlos Cano "nació de mi afición personal por su música, que intenté contagiar al resto del grupo, que ya era seguidor de Cano, aunque no al nivel enfermizo que yo tenía". En este sentido, ha explicado que el proyecto comenzó antes de la pandemia, alrededor de 2016, cuando el grupo ya versionaba algunas de sus canciones en sus conciertos. "La idea fue tomando forma, aunque al final parecía un poco una locura hacer un disco de versiones de Carlos Cano, un hombre sagrado aquí en Granada".

Al hilo de lo anterior, ha explicado que la Universidad de Granada, a través de La Corrala de Santiago, "se mostró interesada en apoyarnos con la publicación, lo que nos dio el impulso necesario para lograr que ahora tengamos un magnífico disco".

La portada del vinilo, diseñada por Jesús Gilabert, se centra en tres elementos simbólicos que "representan el rojo granadino de Lorca y Cano, símbolo de la pasión; la palabra 'tierra', que no solo simboliza Andalucía, sino que también reivindica el andalucismo que en él habita, algo en lo que nunca habíamos reparado antes; y la foto en blanco y negro de Carlos Cano".

Asimismo, ha señalado que, una vez finalizado el disco, "creo que ha sido un acierto y un placer", aunque el proyecto "ha atravesado muchos altibajos, ya que lo dejamos en varias ocasiones debido a una sensación de impostura al adentrarnos en un terreno que no era el nuestro". Sin embargo, "la inquietud volvía a surgir y retomábamos las canciones; escuchábamos las grabaciones y decíamos que estaban muy bien". "Ha sido un proceso difícil para nosotros, ya que estábamos haciendo un tipo de música que hemos mamado desde pequeños, pero que nunca habíamos ejecutado", ha apostillado.

CARLOS CANO, "OLVIDADO POR LAS INSTUCIONES Y RECORDADO POR EL PUEBLO"

El miembro de El Hombre Garabato ha afirmado que la figura de Carlos Cano "ha sido olvidada por las instituciones, y creo que su muerte temprana también provocó un periodo de shock, pero ya han pasado 25 años y las instituciones deberían reivindicarlo". No obstante, el artista ha subrayado que "el pueblo no ha olvidado sus canciones, ya que han permanecido vivas durante 25 años, escuchándose en las plataformas, vendiendo discos y celebrando conciertos en su homenaje". "Carlos Cano sigue presente en la memoria colectiva de Andalucía y de todo el territorio español".

En este sentido, ha expresado que las instituciones públicas "deben llevar su figura a la educación y a la cultura, para evitar que, si en alguna medida se está olvidando, no se consienta, porque es uno de los grandes artistas granadinos". "No voy a decir que esté a la altura de Lorca, pero a su manera, también tiene un estilo muy lorquiano", ha añadido.

En este contexto, Hernández ha destacado que lo que más le gusta de Carlos Cano "es la narratividad en sus letras", ya que él contaba historias con una estructura clara: presentación, nudo y desenlace. Un ejemplo de ello es 'Mi general', que narra la historia de "una mujer que se hizo pasar por hombre para ser militar". "Es una historia que podría ser un pequeño cortometraje, y eso es algo que nadie sabe hacer como Cano".

Al hilo de lo anterior, ha destacado la "capacidad de Carlos Cano para contar a los andaluces quiénes somos y cuáles son nuestras luchas". "Para mí, Cano es mi infancia, las luchas sindicales de mi familia, los movimientos obreros, esa sociedad tan dinámica y viva de los años 70 y 80", ha subrayado.

El cantante ha explicado que El Hombre Garabato "es más conceptual", pues "se enfoca más en imágenes, sentimientos y reflexiones algo más filosóficas". "No somos tan narrativos como Cano, quien cuenta una historia de la que siempre se puede extraer una enseñanza". "Nosotros intentamos generar emociones a través de collages, frases e imágenes poéticas contrapuestas a una historia", es decir, "un discurso más conceptual".

A pesar de esta diferencia, Hernández ha explicado que hay algunas canciones de Carlos Cano que "se acercan a lo que nosotros escribimos, y de alguna manera hay una conexión". Como ejemplo, ha mencionado 'La miseria', que contiene la frase "vengo de un valle podrido de hierba, donde no existe el futuro, solo la miseria", señalando que "ese tipo de frases las usamos en El Hombre Garabato". Sin embargo, ha aclarado que el grupo nunca había hablado de la Alpujarra, y en ese sentido, "el disco es muy fiel a Carlos Cano y no es un disco de El Hombre Garabato".

"'Tierra' era una deuda pendiente con Carlos Cano", ha confesado el artista, quien ha añadido que "era necesario salir de una situación en la que estábamos estancados". "Somos un grupo de músicos trabajadores que no se dirige a un público masivo y estábamos atrapados en ciertas inercias. Necesitábamos hacer algo para romper esa rutina, y este disco ha sido agua de mayo, porque nos ha permitido experimentar".

El disco cuenta con el apoyo de la Asociación Memorias de Carlos Cano y la Fundación Miguel Ríos, además de la participación fundamental de sus dos hijas. El grupo ha colaborado en otras ocasiones con artistas como Miguel Ríos, Estrella Morente y José Ignacio Lapido, y en esta ocasión el disco incluye colaboraciones con artistas como Tony, de la banda Niebla, y Raúl Bernal. "Las colaboraciones siempre enriquecen la canción, aportando una nueva perspectiva y dándonos el placer de compartir música con amigos", han concluido Hernández.